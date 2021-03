Mariage Microsoft-ZeniMax, l’Union européenne donne sa bénédiction

En septembre 2020, Microsoft surprenait le petit monde du jeu vidéo en annonçant son intention d’acquérir l’éditeur ZeniMax pour la somme rondelette de 7,5 milliards de dollars. Un mouvement qui permettrait au géant américain de ramener dans son giron des licences telles que The Elder Scrolls, Doom, Fallout ou encore Wolfenstein. Si la nouvelle avait pu en surprendre plus d’un, il ne faut pas oublier qu’une telle acquisition ne se fait pas sans heurts.

L’une des étapes permettant à Microsoft d’englober ZeniMax n’est autre que l’évaluation du dossier par la Commission européenne afin d’éviter tout abus de position dominante sur le marché. Une évaluation qui avait été demandée par Microsoft plus tôt en février et dont la Commission vient de rendre son rapport. C’est le 5 mars 2021 sur son site officiel que la nouvelle a été rendue publique. La Commission n’opposant aucun recours face à la demande de l’Américain, c’est une étape importante qui rapproche un peu plus le constructeur du deal.

Une confirmation qui viendra certainement accélérer les choses coté rumeur, puisque l’on parle toujours d’un événement Xbox/Bethesda qui se tiendrait au mois de mars. Une rumeur n’arrivant jamais seule, on parle également côté Microsoft de jeux non annoncés pour 2021. De quoi faire un rapprochement facile, diront certains, mais il faut bien avouer qu’il s’agirait d’un coup en or pour la marque qui ne manquerait pas de booster les ventes de ses Series.

Coté Américain, Phil Spencer nous assure qu’il lui tarde d’enfin pouvoir se mettre à pied d’œuvre avec ses nouveaux studios, qui, on le rappelle, se doivent encore d’en révéler plus sur un certain Starfield, leur nouveau Sci-fi RPG. Si certains titres, comme Starfield, se verront dotés d’une sortie sur les machines de Sony, aucune information n’est encore disponible sur les futurs titres à venir. On pense surtout à The Elder Scrolls qui ne manquera pas de déchaîner les passions dès qu’on en apprendra plus. Microsoft se déciderait-il à en faire un console seller quitte à se mettre une partie de la communauté à dos ? Rien n’est moins sûr, il faudra être patient et espérer que la rumeur ne se vérifie pas.