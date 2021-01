2020 sur Xbox – L’année de la mue pour Microsoft

L’année 2020 fut calme du côté de la Xbox One. À part un petit frémissement lors d’une opération déstockage des modèles décorés aux couleurs de Cyberpunk 2077, la machine n’a guère fait parler d’elle cette année. En fait, elle ne s’est jamais vraiment relevée de son lancement catastrophique… Et l’absence de véritable exclusivité n’a pas aidé. Le meilleur jeu exclusif à la console cette année fut le même que l’année dernière, et il était déjà sorti l’année précédente, puisqu’il s’agit de Forza Horizon 4.

Une différence cinglante avec sa concurrente japonaise, qui achève sa carrière avec un incroyable tour d’honneur et la sortie dans les toutes dernières semaines de deux des plus grandes exclu de sa carrière (The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima). Alors, 2020, année de la loose pour Xbox ?

Ça serait avoir une vision un peu étriquée de l’industrie, en plein bouleversement ces derniers temps… Un bouleversement particulièrement bien senti par Phil Spencer, Capitaine du Vaisseau Amiral Xbox, qu’on regardait un peu amusés, un peu peinés cette année écoulée, quand il nous expliquait qu’Xbox ne chercherait plus forcément à vendre des consoles… Alors qu’il avait déjà tout compris !

Ainsi, 2020 pour Xbox fut l’année de l’atterrissage réussi d’X-Cloud, désormais complètement intégré au Game Pass. L’intégralité du catalogue Game Pass, nouveautés et sorties day one incluses, est donc désormais jouable sans téléchargement, en streaming, depuis plus ou moins n’importe quel téléphone Android.

De plus, de nombreux titres disposent de contrôles tactiles revus et optimisés, même si l’ajout d’un contrôleur physique reste l’option la plus confortable. Une feature assez bluffante, complètement fonctionnelle bien qu’encore en bêta, que nous avons rapidement adoptée. La réussite est d’autant plus marquante qu’elle s’inscrit face à un Stadia qui démarre un peu comme une Peugeot 505 en hiver : difficilement.

Pour alimenter son Game Pass, désormais au centre de la galaxie Xbox, Microsoft n’a pas hésité à craquer ses différents plans d’épargne lors d’une opération qui aura fait couler beaucoup d’encre cette année : le rachat du groupe Zenimax, auquel appartiennent Bethesda (The Elder Scroll), id Software (Doom) ou encore Arkane (Dishonored). Une opération à tout de même 7,5 milliards de dollars (!!). Pour bien réaliser le gigantisme de la transaction, il faut savoir que ce n’est pas très loin du double du prix payé par Disney quand il a racheté Star Wars (pour 4 milliards de dollars) !

Enfin, et toujours façon coup de pied dans la fourmilière, Xbox a également bousculé le lancement des machines next-gen avec sa proposition inédite d’abonnement incluant les services et la console. Un crédit à taux 0 (mais un crédit quand même) qui rend cette nouvelle génération particulièrement accessible. Malheureusement, le lancement des Xbox Series X|S fut gâché par une production limitée et un manque de machines disponibles…

Clairement, en 2020, Xbox n’a fait que préparer le terrain pour bouleverser nos habitudes de gaming. Reste maintenant à tenir toutes ses promesses, qui pourraient faire de PlayStation, jusqu’ici sommet du cool dans le domaine du jeu vidéo, une marque « à la papa ». Et en profitant d’un éventuel faux pas stratégique de Sony sur ses propres terres, 2021 serait-elle même l’année où Microsoft pourrait réussir à enfin s’implanter au Japon ? Quoi qu’il en soit, l’année qui commence sera particulièrement excitante pour l’Américain…