Une Xbox Series XS pourrait être actuellement en gestation chez Microsoft

Enfin ! Toutes les consoles next-gen sont sorties, et nous pouvons enfin en profiter dans nos salons. Toutes ? Non ! Il semblerait qu’une mystérieuse console soit encore dans les cartons nommée Xbox Series XS. Une machine qui serait en cours de gestation chez Microsoft, désireuse d’ajouter une troisième option pour élargir une cible déjà bien grande.

Qu’importe le constructeur, cette génération de console nous aura au moins offert le choix avec deux versions pour chaque nouvelle machine. Les premiums étant soit plus puissantes (Series X), soit dotées d’un lecteur de jeux physiques (PS5, Series X). Une stratégie intelligente et logique de la part de Sony et Microsoft qui permet de faire passer tranquillement les derniers résistants du jeu physique au tout numérique d’ici quelques années. Une manière de diviser les consoles en deux catégories qui aura eu un résultat sans appel en France. En effet, alors que les Series X et PS5 classique sont toujours en rupture de stock, leurs versions moins chères ont quand à elle toujours du mal à se vendre correctement. Un problème qu’aurait identifié le constructeur américain qui aurait donc décidé de proposer une nouvelle solution.

Sur les réseaux sociaux, une rumeur a donc commencé à se répandre comme une traînée de poudre : Microsoft prévoit de lancer une Xbox Series XS, qui serait en fait une Xbox Series X mais sans lecteur de disque (qui serait ainsi une console ayant la puissance de la console la plus chère mais à un prix plus compétitif, un peu comme la PS5 Digital Edition). Une rumeur qui nous vient tout droit d’un portail sur la propriété intellectuelle nommé Tradermarkia, où Microsoft aurait enregistré la marque “Xbox Series XS” (au 1er janvier)

Bien sûr, cela ne garanti pas à coup sûr que Microsoft va créer une nouvelle console, puisqu’il pourrait aussi bien s’agir de protéger sa marque phare de petits malins de la contrefaçon. Néanmoins, si cette Xbox Series XS est bien en gestation, ce serait un pari malin (et logique) de la part de Microsoft, qui cherche avant tout à nous refourguer son Game Pass, qui, il faut l’admettre se suffit très largement à lui même.