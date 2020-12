La manette DualSense de la PS5 dans la tourmente

Cela fait maintenant un mois et demi que la PlayStation 5 est “disponible” dans le commerce (en espérant que vous en ayez trouvé une pour les fêtes), et si la console est logiquement plus puissante que sa prédécesseure, c’est avant tout sa manette Dualsense qui aura su charmer les joueurs, en faisant certainement l’élément le plus “next-gen” des nouvelles consoles.

Cependant, il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant que des problèmes similaires au Joy-Con Drift de la Switch n’apparaissent, causant des mouvements de caméra intempestifs, quand bien même vous ne seriez même pas en train de toucher votre manette.

Ce problème de drift avait déjà été repéré il y a plusieurs semaines concernant la DualSense, mais avec le temps, un autre problème a fait son apparition et nous en avons malheureusement souffert. Nous avons donc la touche R2 qui a commencé à devenir de plus en plus molle, au point que nous n’avions qu’à l’effleurer pour que cela engendre l’action liée à cette dernière. Autant vous dire que Demon’s Souls étant déjà difficile, combattre un boss avec des coups qui se déclenchent sans que l’on n’ait rien demandé est un facteur qui peut potentiellement faire monter la rage à son paroxysme.

Si votre contrôleur souffre de ces différents problèmes, que faire ? Tout d’abord, il va falloir faire remonter l’information à Sony afin qu’ils puissent se rendre compte que des problèmes sont bien présents et qu’il va falloir faire quelque chose à l’avenir. Mais surtout, contactez au plus vite le revendeur qui vous a vendu la manette DualSense ou la console. Suivant le temps écoulé entre l’achat et le problème, les procédures de réparation ou de remplacement seront différentes.

Dans notre cas, le revendeur nous a proposé un échange à neuf, se chargeant ensuite d’envoyer lui-même la manette défectueuse en SAV, mais tous ne procèdent pas de cette manière. Certains vous proposeront de s’occuper des démarches pour vous, mais vous devrez attendre le retour du SAV afin d’avoir une nouvelle manette, et d’autres encore vous renverront malheureusement directement vers Sony, et vous devrez tout simplement vous débrouiller tout seul. Dans le cas d’une garantie spécifique ou d’une extension de garantie, il faudra bien entendu vous référer aux clauses de votre contrat.

Malheureusement, comme en automobile et les problèmes en corrélation avec la multiplication des éléments électriques embarqués, la PS5 et sa DualSense devront certainement faire face à des problèmes encore jamais vus, de par le fait qu’elle embarque beaucoup plus de technologie. Nous avons encore peu de recul sur tout ça, et c’est justement pour cela qu’il ne faut pas hésiter à faire remonter les problèmes dès lors que vous ressentez quelque chose qui ne va pas.