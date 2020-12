Les Games with Gold de janvier 2021 sont là !

Comme d’habitude, Microsoft est en avance sur Sony en annonçant de nouveaux jeux gratuits pour ses Games with Gold, et ce mois-ci, comme les derniers mois, les titres sont sympathiques, mais bien moins clinquants que chez la concurrence. La “faute” à un GamePass déjà archi conséquent. Toutefois, en dépit de l’âge de ces titres, les puristes y trouveront leur compte.

Little Nightmares

C’est sans doute le titre qui sera le plus intéressant pour la majorité des joueurs, et pour cause ! Développé par les Suédois de Tarsier Studio, ce titre indépendant avait surpris tout le monde lors de sa sortie en proposant une aventure aux frontières de l’horreur et du cute. Un mélange assez surprenant, dosé subtilement, et qui fonctionne très bien. Vous contrôlerez une petite fille de 9 ans vêtue d’un ciré jaune qui, comme Gandalf dans le Hobbit, passera son temps à fuir les nombreux cauchemars qui joncheront votre parcours. Un classique.

Dead Rising

Un autre classique, de chez Capcom cette fois-ci, avec l’excellent Dead Rising. Un jeu hommage au cinéma de Romero, ainsi qu’à l’excellent “L’armée des Morts” de Zack Snyder. Un beat’em all digne de son époque, qui vous plongeait au beau milieu d’un centre commercial rempli de personnages propres aux meilleures séries B de son époque. De l’action décomplexée, du fun, et du zombie vous attendent au détour d’un des titres cultes de la gen’ 360.

The King of Fighters XIII

Le treizième volet de la célèbre saga de jeux de combat made in SNK sera aussi disponible dans les Games with Gold de janvier. Un épisode un peu spécial qui vient mettre un point final à l’histoire autour d’Ash Crimson. De plus, c’est le premier KoF à proposer l’Hyper Drive Mode, qui permet de placer des combos de fou furieux dans une certaine limite de temps. Un iconique du versus fighting à essayer pour les amateurs du genre.

Breakdown

Un jeu Xbox que vous ne connaissez probablement pas étant donné l’échec commercial (et critique) cuisant qu’il aura été pour Namco à l’époque de sa sortie en 2004. Pourtant, le jeu partait d’une bonne intention en se voulant comme un jeu à la première personne ultra immersif. On recharge ses armes en regardant à sa ceinture, on ouvre réellement les poignées de porte (eh oui, à l’époque, c’était fou) et d’autres surprises du genre. Néanmoins, si cela est plaisant sur le papier, cela fonctionne beaucoup moins bien manette en main.

Pour les retardataires, les Games with Gold de décembre seront disponibles jusqu’à ce soir, donc n’attendez pas avant de les télécharger !