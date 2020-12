Xbox Series X – Le All-Access peut ne pas fonctionner selon votre banque

Malgré le fait que Sony accapare l’attention populaire avec sa PS5, il ne faut pas oublier Microsoft, qui avec sa Series X explose aussi des records. En tant que meilleur démarrage d’une console pour l’américain, la Xbox se trouve elle aussi en rupture de stock partout en France. Un succès fort aidé par un argument de poids : l’accessibilité. En effet, Phil Spencer et cie ont misé sur le All Access, qui vous permettra pour 32€99 par mois d’avoir la console, avec l’intégralité du Game Pass Ultimate. Un rêve pour les bourses limitées qui se sont précipitées dans les Micromania et FNAC pour bénéficier du bon plan. Hélas, tout ne marche pas toujours comme on le souhaiterait.

Il s’agit ici d’une expérience personnelle (bien que corroborée par d’autres), qui sera donc relatée comme telle.

24 décembre, 11h, Micromania m’appelle pour m’annoncer que ma Xbox Series X est enfin arrivée après pile deux mois d’attente depuis ma précommande. Un pré-réveillon qui sentait déjà le 25 décembre pour moi, jusqu’à la question fatidique : “Et pour le All Access alors, cela se passe comment ?”.

Très simplement tout d’abord, avec Micromania qui m’a envoyé un mail pour finaliser l’opération sur leur site. Ici, j’avais le droit à deux options : Payer le total, ou bénéficier de l’offre All Access. Après avoir cliqué sur le second choix, un lien m’emmène directement vers un organisme de crédit, partenaire de l’opération, nommé Younited. Et c’est là que les problèmes commencent.

Après avoir mis ma carte d’identité nationale numérisée sur le portail de l’organisme de crédit, on me réclame mes identifiants et mot de passe de banque en ligne. Je m’exécute donc, et là, un message apparaît “impossible de récupérer les données nécessaires à l’opération, veuillez réessayer”. Alors, je précise, je suis actuellement au Credit Mutuel Anjou-Maine Basse-Normandie (important pour la suite), et au vue de la pléthore de fédérations de la banque précédemment citée sur Younited, je me décide d’essayer l’intégralité de ces dernières en espérant que cela fonctionne.

Bien entendu, je me suis retrouvé le bec dans l’eau, et j’ai donc décidé de contacter tout le monde, que cela soit Micromania, Younited, et le Crédit Mutuel. J’ai donc commencé par ma banque, qui m’a indiqué qu’il ne devrait y avoir aucun problème. Je poursuis donc avec Younited, qui finalement m’annonce que les détenteurs de comptes des Crédit Mutuel de certaines fédérations ne sont pas compatibles avec l’outil de crédit en ligne (ils ont mentionné aussi le Crédit Agricole pour ce genre de problèmes). Un fait confirmé par les vendeurs de Micromania (que j’ai appelé ensuite), allant même jusqu’à dire que le paiement en 4 fois ne marche pas uniquement avec cette banque.

Un drame donc pour moi, et pour beaucoup d’autres avec qui je suis entré en contact par la suite, pour un problème dont les responsabilités sont partagées entre Younited et le Crédit Mutuel. Un état de fait qui m’aura obligé de passer par un autre organisme de crédit, m’obligeant à payer ma console au final un peu plus cher que ce qui était prévu.

Ainsi, le All-Access ne semble pas être disponible pour ceux ayant un compte au Crédit Mutuel (et semblerait-il, au Crédit Agricole), ce qui obligera ces personnes à passer par une autre voie de financement, après avoir encaissé la désillusion.