La PS5 bat des records de ventes pour son mois de lancement

Depuis la sortie de la PS5, nous étions nombreux à nous demander si les ruptures de stocks étaient dues à une mauvaise gestion de la production, une pénurie volontaire, ou si cela relevait tout simplement d’un réel intérêt des joueurs, trop nombreux pour que Sony puisse satisfaire tout le monde. Eh bien la réponse nous l’avons enfin puisque la PS5 vient tout simplement de battre le record précédemment établi par la PS4 en terme de machine expédiées sur les premières semaines de commercialisation.

Nous apprenons donc aujourd’hui par le biais des sources de Digitimes, que ce ne sont pas moins de 3,4 millions de PS5 qui ont été envoyées aux différents revendeurs à travers le monde, mais sachant que la rupture de stock est actuellement totale, cela signifie donc 3,4 millions de ventes au total à ce jour. Cela est donc plutôt impressionnant. Et même si la PS4 n’avait pas bénéficier d’un lancement mondial à l’époque, le Japon n’aurait jamais réussi à lui seul, à gonfler les chiffres au point d’atteindre les 3,4 millions de la PS5.

Au Japon, actuellement, il y a la Nintendo Switch, et il y a le reste. Si le démarrage de la PS4 pouvait déjà être considéré comme faible, celui de la PS5 y a été catastrophique. Quand la PS4 faisait 309 000 d’unités en deux jours à l’époque, c’est ici seulement 118 000 unités écoulées, non pas en deux, mais en quatre jours. À côté de ça, la Switch réalisait sur la semaine de commercialisation de la PS5 (semaine 47), pas moins de 116 000 ventes, quand bien même la console ne bénéficiait d’aucune sortie majeure.

Cela démontre bien entendu que sur le marché des consoles de salon, Sony bat des records d’une génération à l’autre alors même que le Japon semble bouder de plus en plus ce type de plateforme, les joueurs japonais étant beaucoup plus portés sur le nomadisme à présent. C’est donc du côté de l’occident qu’il faut se tourner pour constater que si les consoles de salons étaient annoncées comme mourantes depuis l’ère PS3/60, elles n’ont finalement jamais été aussi populaires qu’en 2020, et cela ne semble pas prêt de s’arrêter.

Avec un démarrage aussi fort Sony n’allait donc pas s’arrêter en si bon chemin, et prévoit déjà, avec l’aide productive de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, de mettre à disposition, pas moins de 16,8 à 18 millions de PS5 supplémentaires en 2021. En partant du principe que ces machines seront produites, mais surtout vendues, et si nous nous basons sur la fourchette haute des 18 millions, cela donnerait à la PS5 une avance d’environs 4 millions de consoles écoulées comparativement à la PS4 en son temps.

Les consoles ne sont donc pas prêtes de mourir, mais il faudra tout de même bien garder un oeil sur 2021, et voir comment le marché va évoluer entre les deux visions opposées que proposent Sony et Microsoft. Qui gagnera cette guerre au final ? Les joueurs, à n’en point douter.