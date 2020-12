2020 sur PlayStation 4 – Une dernière année en feu d’artifice

Alors que l’Europe commence à se reconfiner une troisième fois, 2020 aura vraiment, jusqu’au bout, été une année pénible. Pour tout le monde ? Pas exactement… Car il y en a une qui a passé une année façon feu d’artifice : la PlayStation 4 de Sony. Ayant couru en tête de peloton pendant toute la génération, la PS4 aura profité de sa dernière année pour faire un tour d’honneur les bras levés, loin devant tout le monde.

Avec pas loin de 114 millions d’unités écoulées, c’est la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps juste derrière la PS2 et ses ventes records atteignant 155 millions. Pas mal, pour une machine dont on a un temps parlé comme étant la dernière de son espèce (alors qu’on voyait de façon un peu hâtive le cloud gaming tout emporter sur son passage). Et si elle est aujourd’hui remplacée par l’héritière PlayStation 5, la désormais machine old gen ne s’est pas pour autant reposée sur ses lauriers en 2020, qui aura été une année particulièrement riche en sorties et jeux de qualité.

Sans même parler des grands jeux que la console a partagé avec d’autres supports (Doom Eternal, Streets of Rage 4, Kentucky Route Zero…), La PS4 a accueilli cette année l’un des jeux les plus attendus de ces 10 dernières années : Final Fantasy VII ! Et le plus fort, c’est que le titre de Square Enix a réussi la performance de ne pas décevoir les fans malgré la montagne d’attentes qu’il avait engendrée…

La machine de Sony aura également su s’aventurer hors des entiers battus et prendre des risques, en sortant un titre comme Dreams, aussi génial et complet que difficile d’accès. Il faut saluer l’initiative, sachant que le jeu allait dans tous les cas être difficilement rentable, surtout en fin de génération, et que Sony aurait pu se contenter de tabler sur ses grosses licences…

On aura aussi vu la PlayStation 4 en lanceuse de tendances. Si les qualités intrinsèques du jeu n’y sont pas pour rien, c’est aussi son arrivée dans le programme de jeux « offerts » aux membres PS Plus qui a aidé à démarrer le phénomène estival Fall Guys.

Et comme l’étoile qui brille plus fort avant de disparaître, ce sont les derniers mois de l’année – et, presque, de la machine – qui auront été les plus intenses, avec Ghost of Tsushima, AAA sans réelle inventivité, mais sans défaut non plus, maîtrisé de bout en bout, du gameplay aux qualités graphiques de ses paysages… Les joueurs auront reconnu cette réussite et le titre de Sucker Punch aura rapidement dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus (et Noël n’était même pas encore passé par là !), et remporté de nombreux prix.

Et bien évidemment, on aura gardé le plus gros pour la fin. The Last Of Us Part II, qui résume bien à lui seul l’année 2020 pour la PlayStation 4. Avec un budget colossal, le jeu aura tiré de la console tout ce qu’elle aura été en mesure de lui donner, au prix d’une ventilation à bout de souffle. Mais à l’opposé d’un Ghost of Tsushima, TLOU2 n’est pas un jeu AAA qui fait tout ce qu’on attend de lui, et là encore, Sony et Naughty Dog auront su prendre des risques pour nous livrer un jeu unique et grandiose, quitte à fâcher une frange un peu troll de leurs joueurs.

Des succès qui auront permis à la PlayStation 4 d’asseoir définitivement son statut, et qui aura, c’est indéniable, offert à la PlayStation 5 le raz de marrée qu’elle a provoqué. Il faut maintenant que Sony réussisse à transformer ce 2020 sur PS4 en 2021 sur PS5 avec la même audace. Pour l’instant, il faut reconnaître que les annonces sont peu nombreuses et un peu convenues, mais il serait très étonnant que le constructeur passe d’un tel feu d’artifice à une totale platitude…