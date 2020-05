Pas moins de 3 événements pour remplacer l’E3 2020 !

L’E3 2020, comme à peu près tous les grands événements accueillant du public à travers le monde, a été annulé pour cette année. S’il a été question qu’un E3 “officiel” se mette en place de façon numérique, l’ESA (en charge de l’organisation de l’E3) a finalement renoncé pour se concentrer sur la nouvelle formule du salon qui se tiendra en 2021.

Mais qu’à cela ne tienne, la presse spécialisée prend le relais ! Si le nom du salon, E3, signifie Electronic Entertainment Expo, en 2020, E3 veut dire events x 3 ! Nous vous parlions en effet hier dans ces colonnes de l’annonce de Geoff Keighley, qui organise le Summer Game Fest. Rappelons que Geoff Keighley, journaliste canadien, spécialiste du jeu vidéo, est un partenaire de longue date de l’E3. L’annonce de son absence cette année, en amont de l’annulation du salon, avait d’ailleurs fait grand bruit.

Mais Geoff Keighley, c’est aussi le producteur des Game Awards. Et depuis un petit moment, il réfléchit à ouvrir ce genre d’événement le plus largement possible. Ainsi, si l’E3 n’est de toute façon ouvert qu’à la presse, pas au public, d’autres salons comme la Gamescom ou la PGW sont plus largement accessibles, à condition de pouvoir se déplacer, se loger… Ce qui peut sembler un peu rétro à l’époque de la fibre !

Une réponse amenée par Geoff Keighley, c’est le Game Festival. D’abord proposé en parallèle des Game Awards, il a fait son retour dans une édition printanière. C’est essentiellement une série de démos gratuites, mises à dispositions des joueurs de manière à leur faire tester réellement les softs qui sont annoncés, directement depuis chez eux. C’est ce modèle qui sera répété pour le Summer Game Fest.

Au côté de ce gros événement numérique, d’autres acteurs avaient déjà annoncé tenir un festival numérique aux dates prévues de l’E3 2020. C’est le cas du groupe IGN, qui doit organiser le Summer of Gaming. Nous vous l’avions annoncé ici, le salon numérique d’IGN devrait regrouper toute une série d’annonces en streaming avec de nombreux partenaires déjà annoncés (Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Devolver…).

Enfin, le groupe média anglais Future, qui détient de nombreux gros titres de presse – papier ou numérique – orientés tech (parmi lesquels Gizmodo, GamesRadar, AndroidCentral, Edge, PCGamer, Kotaku Uk, etc.), a lui aussi annoncé son événement maison. Le Future Games Show sera ainsi une émission d’une heure, diffusée là encore à la date initialement retenue pour l’E3 2020, qui devrait faire le point sur les grosses sorties à venir, aussi bien du côté des AAA que du côté des indés et des machines, avec la next gen à l’horizon.

Même si ce Future Show nous promet des annonces et trailers exclusifs, on peut néanmoins penser que les mêmes infos risquent de se retrouver sur les trois événements. Enfin, ceux qui pensaient passer un mois de juin pauvre en actus du fait de l’annulation de l’E3 2020 seront probablement rassurés avec ce triple programme, qui coïncidera de plus avec un relatif retour à la normale après ces dix semaines de confinement.