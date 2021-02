E3 2021 – Le “plus grand salon des jeux vidéo” ne reviendra pas encore cette année

Malgré les espoirs de retour à la normale induits par la mise sur le marché des différents vaccins contre le COVID-19, la situation ne se stabilisera peut-être pas aussi rapidement qu’on l’aurait aimé. Et l’ESA (Entertainment Software Association), l’organisme américain qui est à l’origine de l’E3, semble se préparer à une nouvelle impossibilité de tenir un salon au Convention Center de Los Angeles, son adresse historique. L’E3 2021 devrait ainsi à nouveau se tenir en ligne.

C’est VideoGamesChronicles qui a eu accès à un document de travail de l’ESA destiné aux éditeurs, document qui fait quelques propositions quant à l’organisation de cet E3 2021. On se souvient qu’après un E3 2020 compliqué, qui, avant même son annulation, avait été marqué par la défection de grands éditeurs, mais aussi de partenaires historiques, l’ESA nous avait promis un E3 2021 “réimaginé”. Il le sera donc par la force des choses…

Le document consulté par VGC évoque un programme en ligne étalé sur trois jours, comme pour un E3 traditionnel, les 15, 16 et 17 juin, durant lesquels s’enchaîneraient les keynotes et autres conférences des acteurs de l’industrie. Une soirée d’ouverture serait envisagée le 14 juin, ainsi qu’une remise des prix. La presse pourrait avoir accès à des previews la semaine précédente, peut être via des démos jouables en streaming, comme cela s’est beaucoup fait les mois écoulés, et le grand public pourrait lui aussi avoir accès à des démos en parallèle, qui sortiraient à l’occasion du salon.

“Pourquoi pas !”, se dit-on, surtout que nous, grand public, qu’il soit organisé au Convention Center ou en ligne, nous suivrons cet E3 2021 sur internet dans tous les cas ! Une chose qui nous semble importante pour qu’il y ait un “effet E3”, c’est que les conférences et les annonces soient ramassées sur peu de temps, qu’on ait cette impression de crouler sous les annonces. C’est ça aussi qui participe à créé l’excitation de l’E3 ! L’ESA doit toutefois faire face à deux difficultés : d’abord, convaincre les partenaires de l’industrie de la suivre. Sans éditeur majeur pour faire l’événement, la dynamique ne se créera pas, et on se souvient que Sony, EA ou Activision s’était absentés du salon, comme Nintendo depuis plusieurs années maintenant.

Il faudra aussi compter avec la concurrence du Summer of Gaming de Geoff Keighley, ancien partenaire de l’E3 et désormais sa Némésis ! Keighley lui-même a confirmé que le Summer of Gaming, lancé l’an dernier, reviendrait cette année, et l’évènement ressemble plus ou moins au projet de ce nouvel E3 2021 online, avec conférences streamées, démos mises à disposition… Une petite bataille entre les deux organisations pourrait alors avoir lieu autour de l’exclusivité des partenaires et des annonces, au risques d’éclater les interventions dans le temps et ainsi de “gommer” cet effet E3 dont nous parlions.

Ces évènements sont de toutes façons programmés pour dans moins de six mois, on devrait en entendre reparler très vite !