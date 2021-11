Lies of P – Le Bloodborne qui a la gueule de bois

Lorsque l’on parle de Bloodborne, on pense assez instinctivement à son ambiance baroque, sombre, violente voire même parfois dérangeante. À priori, pas grand chose à voir avec l’histoire de Pinocchio, le roman pour enfant que l’italien Lorenzini Carlo a publié en 1881. Et pourtant, les coréens de Round 8 Studio ont entrepris de marier ces deux univers pour créer un nouveau jeu nommé Lies of P.

Si vous ne connaissez pas Round 8 Studio, c’est somme toute assez logique car ils ont travaillé uniquement sur Bless Unleashed, un MMORPG en free-to-play sorti l’an dernier et qui n’a pas su trouver son public. Lies of P est un titre d’une toute autre ambition. Orienté vers une expérience solo, il s’agira d’un Action-RPG qui prendra place dans la ville de Krat, aux faux airs de Paris avec notamment Notre Dame, envahie par nombres d’automates qui ne nous veulent pas que du bien. Un premier trailer, axé sur l’histoire, a été diffusé au mois de mai dernier, et c’est cette fois une vidéo du gameplay en pré-alpha qui nous est proposé.

L’influence de Bloodborne est évidente, et pas uniquement du côté de l’ambiance. Le gameplay de Lies of P, assez bestial, s’en approche par bien des aspects. La multiplicité des armes avec des attaques faibles, fortes ou chargées rappelent à plusieurs reprises des enchaînement propres aux licences de From Software, comme avec cet équipement fortement inspiré de la Scie Moulin. Equipé d’une prothèse en guise de bras gauche, Pinocchio disposera d’une myriade d’instruments qui lui permettront de prendre l’avantage en combat, ou simplement faciliteront l’exploration des niveaux. On voit durant cette séquence l’utilisation d’un lance-flamme, d’un grapin ou d’une frappe électrique par exemple.

Puisqu’il s’agit d’une version Pré-alpha de Lies of P, il conviendra de rester prudent quant à ce que nous a révélé ce teaser et mesurer nos attentes. Nombres de jeux ont déjà changé tout ou partie de leurs premières versions, comme ce fut le cas par exemple pour Nioh, d’abord prévu pour être un Musô, finalement transformé (avec succès) en Souls-like. Lies of P n’est de toute façon pas attendu avant au moins 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous aurons d’ici là largement le temps de nous faire une idée plus concrète de ce que sera le jeu final, en espérant qu’il envoie du bois.