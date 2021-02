Black Myth: Wukong profite du nouvel an lunaire pour dévoiler un trailer inédit

Le nier serait ridicule, la Chine s’impose dans notre quotidien. Le pays apparaît de plus en plus dans ns jeux vidéo, ses décisions pèsent de plus en plus sur nos vies. L’an dernier, elle s’est souvent illustrée dans nos fils d’actualité grâce à son combat contre l’épidémie, la reprise de son économie, le traitement qu’elle inflige à son peuple (et ses minorités) mais aussi dans le jeu vidéo au travers de titres comme Genshin Impact, Pokémon Unite et Black Myth: Wukong, le jeu qui nous intéresse aujourd’hui.

Le titre est apparu pour la première fois en fin d’été dernier et a fait l’effet d’une bombe sur internet. La raison ? Une video de gameplay de 13 minutes sublime et détonante qui a aligné des millions de vues en une poignée d’heures, celle-ci a impressionné, et même dans la profession (on cite notamment Cory Barlog, réalisateur de God of War 2018). Un buzz dont Game Science (son studio) aurait préféré se passer (qu’il disait) avant de revenir à la charge pour le nouvel an chinois.

Oui, nouvelle année = nouvelle bande-annonce. Il y a quelques heures, le petit studio chinois (on parle de 30 personnes après tout) a posté une bande-annonce inédite pour Black Myth: Wukong . Et, une fois encore, le trailer qui nous présente le roi des singes aux prises avec de nouveaux ennemis, n’a pas à rougir. La barre est haute, très haute et la hype l’est tout autant. C’est donc pour ces raisons que Game Science invite à la prudence. De l’aveu du studio, cette vidéo est produite pour l’événement en cours et ne reflète pas l’histoire de cette œuvre à venir.

Qu’en pensez-vous ? Le jeu de Game Science a-t-il capté votre attention ? Black Myth: Wukong est attendu sur tous les supports actuels à une date encore inconnue.