Black Myth : Wukong – On fait le plein d’informations

C’était il y a trois semaines déjà que, sorti de nul part, le studio chinois Game science affolait internet en présentant, via un trailer de gameplay de 13 minutes, son prochain jeu, Black Myth : Wukong. C’est que le petit studio indépendant, comptant actuellement une trentaine de personnes, a entrepris de développer un jeu aux ambitions à la hauteur des plus gros titres AAA.

Prenant la forme d’un action-rpg, Black Myth : Wukong plongera joueurs et joueuses dans une relecture d’un des plus célèbres mythes chinois : Le Voyage vers l’Ouest. Rappelant Sekiro mais surtout God of War, le titre n’a pas manqué de taper dans l’œil à la fois du public mais aussi du reste de la profession. Pour cause, Cory Barlog, réalisateur du dernier God of War s’est flanqué d’un “Wow. This looks AWESOME!!!” sur Twitter.

Le trailer ayant fait l’effet d’une bombe, avec à l’heure actuelle des dizaines de millions de vues additionnés, le petit studio Game Science a soudainement (et bien malgré lui) attiré beaucoup d’attention. Tout le monde désirait en apprendre plus sur le studio et leur futur projet. Une seule interview fut finalement accordée au journaliste Charles Young d’IGN China qui s’est rendu sur place et a pu découvrir ce studio tout juste propulsé sur le devant de la scène. Voici en résumé les informations rapportées.

Tout d’abord, l’on apprend que malgré la résonance du trailer et l’attrait international qu’il suscite, développer un tel jeu est un pari risqué en Chine. Et oui, il faut savoir que le marché chinois du jeu vidéo n’est pas le même qu’en Occident ou au Japon.

C’est un marché où le jeu mobile free-to-play domine et où se lancer dans le développement d’un jeu dit “premium” est loin d’être rentable. Pourtant, après avoir développé deux jeux mobiles assurant au studio une certaine stabilité financière, la décision fut prise de “faire ce qu’ils ont toujours voulu faire”. À savoir se lancer dans le développement d’un action-rpg AAA.

Ainsi deux ans de travail s’écoulèrent avant que Game Science ne présente la démo que tout le monde connait. D’ailleurs, le but premier était de recruter 10 à 15 personnes supplémentaires. Autant dire qu’après la sortie du trailer, un peu plus de monde s’est présenté à la porte des ressources humaines. Mais malgré l’arrivée de ces renforts, Game Science estime que Black Myth : Wukong ne sortira pas avant encore 3 ans.

Un temps nécessaire au bon développement du jeu et notamment de son scénario. L’on sait déjà que Black Myth : Wukong abordera le mythe chinois et son folklore de manière plus sombre, violente et glauque. Ce qui lui vaut, en partie, sa comparaison avec Sekiro et God of War. Par contre, l’on sait désormais que le scénario du jeu ne reprendra pas les éventements dépeint dans Le Voyage vers l’Ouest, mais se concentrera sur le roi singe Wukong qui se retrouvera à escorter un moine détenteur d’un parchemin sacré en provenance de l’ouest.

De plus, on apprend que le trailer nous dévoilait non pas deux comme le visionnage laisse à penser mais trois Wukong. Bien évidement, il sera nécessaire de jouer au jeu pour découvrir le fin mot de cette histoire et lequel des trois divinités simiesques est bien le roi singe.

Outre les informations autour du scénario, on en apprend plus sur le contenu du jeu et sa durée de vie. Feng Ji, l’un des co-fondateurs de Game Science, estime qu’il faudra 15h pour finir le jeu. Il explique aussi que le niveau du trailer serait une zone de début de jeu appelé Black Wind Mountain où les joueurs passeraient 30 à 60 minutes en difficulté normal.

On ajoutera que les ennemis présents dans cette zone et visibles dans le trailer ne seraient qu’un début car l’équipe de Game Science prévoit d’inclure une centaine d’ennemis (Boss inclus) à terrasser à grand coups de bâton magique.

Bien que venu observer et se renseigner, Charles Young s’est permis d’aborder avec Feng Ji les doutes de certaines personnes sur la véracité de la démo. En effet, certains soupçonnent le trailer de gampelay d’être une cinématique animé en CGI. Feng Ji lui affirme que le trailer présente une démo jouée par les développeurs et propose à Charles Young d’essayer lui même la démo. Le constat du journaliste est clair : la démo présentée dans le trailer est tout à fait jouable.

Afin de confirmer cela, il a pris intentionnellement un voie différente de celle présenté dans le trailer. Tout d’abord, il a choisi d’affronter les ennemis croisés plutôt que de se transformer en cigale dorée pour les dépasser discrètement. Ensuite, face au Boss loup blanc, il a usé d’une transformation différente de celle montrée en vidéo, sous entendant de faite la présence de plusieurs transformations. Enfin, il eu même le droit d’affronter un ennemi supplémentaire absent du trailer. Hélas, il ne fut pas autorisé à communiquer dessus.

En plus de la zone Black Wind Mountain, Charles Young eu accès un autre niveau, que l’équipe de développement utilise comme zone de test, nommé “toilettes”. Ce niveau contient quatre boss aux designs terminés mais demandant néanmoins d’être peaufinés.

Décidément, Game Science souhaite, et est bien parti, pour produire un jeu qui n’aura pas à rougir face aux plus grosses productions. Et pourtant, Black Myth : Wukong ne serait que le début. Feng ji confie dans l’interview qu’il souhaiterait faire de Black Myth une licence aux univers connectés. Il pense d’ailleurs déjà à deux autres légendes qui pourraient prendre la suite de Wukong.

Et puisque l’on parle du roi singe, Feng Ji précise que le choix de mettre en avant le nom Wukong n’est pas anodin. Il avoue être assez agacé que ce personnage d’origine chinois se retrouve constamment rattacher à Goku et au japon (Wukong étant l’inspiration de Son Goku). Le jeu sera donc aussi l’occasion de se réapproprié le personnage.

Voilà qui fait le plein d’informations sur Black Myth : Wukong. Pour ceux qui voudrait plus de détails sur le studio Game Science l’on vous renvoie vers l’article d’IGN. Hélas il faudra s’en contenter pour l’instant et même plus longtemps encore car Game Science dit vouloir “rester sus le radar” pour un moment afin de travailler tranquillement sur leur jeu. On les comprends et avons hâte d’avoir à nouveau des nouvelles.