Black Myth: Wu Kong – Le “Made in China” next gen

Il est loin le temps où Made in China était systématiquement synonyme de copie de mauvaise qualité ! Certes, de nombreux produits proposés à des tarifs ridicules sur Aliexpress font perdurer cette tradition, mais parallèlement, des entreprises chinoises comme Huawei, Lenovo ou Xiaomi tiennent la dragée haute aux géant japonais, coréens ou américains, aussi bien en termes de qualité que d’innovations.

Dans le domaine de la culture et du divertissement, la Chine est bien plus présente à l’international qu’on ne l’imagine, mais y avance discrètement, investissant plutôt dans des valeurs sures occidentales que proposant ses propres productions. Ainsi, au cinéma, on ne compte plus les productions Hollywoodiennes financées sur deniers chinois ; et niveau jeux vidéo, Tencent (déjà propriétaire de Riot et Supercell) a largement investi dans Epic Games…

La prochaine génération de consoles sera peut-être celle où la Chine assumera ses productions au niveau mondial ? En tous cas, Black Myth: Wu Kong pourrait être le jeu qui participerait à une telle évolution.

Dans ces premières images tirées d’une version pré-alpha, on découvre un action-RPG tout bonnement impressionnant, et plutôt excitant ! On parlait d’une production chinoise qui s’assume, et on ne pourrait faire plus “sino-chinois” : Black Myth: Wu Kong s’inspire du plus grand classique de la littérature chinoise, La Peregrination vers l’Ouest (Journey to the West, en anglais), également connu sous le titre Le Roi Singe (The Monkey King).

Publié au XVIème siècle, le roman n’est autre que celui qui a inspiré Dragon Ball ! L’œil aiguisé aura d’ailleurs immédiatement reconnu le Bâton Magique, le Nuage Magique et aperçu Shenron dans les premières images du jeu !

Ces premières images de Black Myth: Wu Kong nous montrent des combats qui font penser à ceux du récent Ghost of Tsushima, mais aussi des scènes plus musou. Notre personnage pourra se métamorphoser, et il semble qu’il sera même confronté à des Dieux dans une scène qui pourrait rappeler certains ennemis des Souls de From Software ou même Shadow of the Colossus…

Autant d’inspirations qui sonnent comme des compliments ! Avec un univers original et une vraie patte graphique, Black Myth: Wu Kong est peut-être le jeu next gen le plus excitant, loin devant les titres tout sauf surprenants présentés pendant les showcase PlayStation 5 et Xbox Series X… Bien entendu, nous sommes encore loin d’avoir une fenêtre de sortie pour le jeu que Game Science, le studio derrière le jeu, prévoit de publier sur PC ainsi que sur toutes les « plateformes majeures ».