Genshin Impact – Le gratuit, ça rapporte !

Difficile ces derniers jours de passer à côté de la tornade venue de Chine, Genshin Impact. Depuis les premières images où les joueurs de tous poils criaient au scandale devant des visuels un peu trop évidemment empruntés à Breath of the Wild, jusqu’à sa sortie mondiale le 28 septembre dernier, le jeu aura connu un succès pour le moins inattendu.

Il faut dire que la gratuité n’y aura pas été pour rien. En effet, puisqu’il n’y a rien à payer, pourquoi ne pas au moins aller voir de quoi il retourne ? C’est ce que se sont dit les quelques millions de joueurs ayant téléchargé le jeu… Ensuite, charge à MiHoYo, le développeur, de réussir à les retenir. Et il semble que ce dernier possède une recette efficace, puis qu’il se murmure que Genshin Impact aurait déjà généré plus de 100 millions de dollars de recettes, et ce en seulement deux semaines d’exploitation. Ce qui en ferait, d’après l’analyste Daniel Ahmad – très actif sur Twitter – le plus gros succès jamais enregistré pour un titre signé d’un studio de Chine continentale.

L’une des raisons du succès de Genshin Impact, outre le prix, c’est la solidité de sa proposition, qui donne envie de s’y engager. Avec une qualité graphique premium y compris sur mobile, la possibilité de finir l’aventure sans mettre la main au portefeuille, mais aussi un véritable cross-play/cross-save (je commence une partie dans le métro sur mon téléphone, je la continue sur PS4 en arrivant à la maison…), le jeu nous offre ce que certains titres vendus au prix fort n’arrivent pas à nous fournir.

Un succès qui risque de faire école, et Genshin Impact pourrait bien représenter, ainsi que nous l’évoquions dans ces colonnes il y a quelques jours, un certain avenir du jeu vidéo.

Un avenir qui ne vient pas sans poser quelques questions, notamment concernant les jeux venus de Chine, de plus en plus nombreux, et de plus en plus importants, comme en témoigne l’attente qui se cristallise autour de Black Myth: Wukong. Ceux-ci emportent avec eux les règles et la censure imposées par le régime de Xi Jiping, et si les inquiétudes quant à la présence de logiciels espions ont été levées pour Genshin Impact (inquiétudes qui témoignent néanmoins d’un certain état d’esprit), les jeux doivent toujours proposer un contenu en accord avec la politique du gouvernement chinois. Ainsi, des termes tels que “Hong-Kong” ou “Taïwan” sont automatiquement bannis du jeu (chat…), ce qui nous rappelle l’affaire Hearthstone pendant les soulèvements à Hong Kong. A priori pour nous assez anecdotique, il faudra voir à l’avenir quelles proportions prendra le phénomène…