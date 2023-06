Prince of Persia: The Lost Crown – Pas de remake mais un nouvel épisode

Le Summer Game Fest a permis à Ubisoft de venir vers les joueurs avec une annonce concernant l’une de ses sagas, qui, même si elle est un peu en retrait ces derniers temps, reste majeure dans son catalogue. Cette série, c’est donc Prince of Persia. Cependant, que l’on se détende un peu, il ne s’agit absolument pas du remake des Sables du Temps promis il y a déjà pas mal de temps, mais d’un tout nouveau titre.

Sortant un peu de nulle part (bien qu’il a fait l’objet de rumeurs), le prochain Prince of Persia: The Lost Crown a surpris, mais probablement pas dans le bon sens. Déjà, graphiquement et artistiquement, il y aura sûrement des mots assez critiques à son encontre, surtout en ce qui concerne les chara design qui peine à nous convaincre pleinement. Une aversion qui sera sans doute partagée par un grand nombre de joueurs. Ensuite, c’est la présentation en elle-même qui fait défaut au jeu. N’aurait-on pas préféré que l’on nous montre quelque chose qui est totalement cohérent avec l’univers ? Et là, on pointe tout particulièrement l’accompagnement musical qui instille un grand sentiment d’incompréhension. Car, honnêtement, c’est totalement en décalage avec ce que l’on devrait attendre d’un Prince of Persia.

Cependant, cela ne semble pas représentatif de la bande-son finale, qui semble avant tout pilotée par Gareth Coker, le compositeur d’Ori and The Will of the Wips. Et puis, ce qui pourrait être favorable au jeu, c’est certainement l’utilisation de la 2.5D, qui rappellera probablement des souvenirs aux fans de la série. Aussi, si l’on se fie aux premières images diffusées, le titre (aux relents de Metroidvania) semble vraiment promettre en terme de fluidité. Maintenant, il reste juste à refouler notre réticence vis-à-vis de l’esthétique adoptée par Ubisoft. Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC ainsi que sur Luna. Sauf s’il est reporté, comme cela arrive souvent ces derniers temps pour les productions signées Ubisoft…

En attendant d’en voir davantage, et ce à partir du 11 juin prochain lors de l’Ubisoft Forward prévu, Prince of Persia: The Lost Crown ne parviendra sûrement pas à combler le manque de nouvelles quant au remake des Sables du Temps dans le cœur des joueurs. Cependant, il faudra bien s’en contenter, car, la sus-dite revisite du jeu paru en 2003 n’est absolument pas prête à sortir, étant donné que son développement aurait tout juste recommencé de zéro, comme on vous l’indiquait il y a peu. C’est même à se demander si cela se fera un jour.