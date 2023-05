Prince of Persia : Les Sables du Temps – Le remake repris de zéro

Le 21 janvier 2021 : c’était la date initialement annoncée pour la sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, qui devait remettre au goût du jour ce hit de 2003. Plus de deux ans plus tard, force est de constater que, non seulement le titre n’a toujours pas pointé le bout de son nez, mais les nouvelles à son sujet se sont faites rares, au point de faire douter de la poursuite du projet. On pouvait espérer qu’Ubisoft en révèle plus à l’occasion de l’Ubisoft Forward, qui se tiendra le 12 juin prochain, mais l’éditeur a préféré balayer cette éventualité en amont de la conférence. Dans une interview publiée sur son blog, il explique ainsi que pour l’heure, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est de retour à une phase précoce de développement.

Il faut dire que le premier trailer de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, publié fin 2020, n’avait pas été jugé convaincant et avait fait redouter un travail bâclé. Le projet, d’abord dans les mains des studios de Pune et de Mumbai, avait finalement été confié l’année dernière à Ubisoft Montréal, qui était déjà derrière le jeu original. Alors que le remake était réputé pratiquement achevé et était déjà disponible en précommande (et a depuis fait l’objet d’un remboursement), il semblerait que les équipes aient décidé de faire un petit retour dans le temps pour le reprendre depuis les bases, et soient à nouveau en phase de conception. Cela laisse donc présager d’un retravail en profondeur du titre, dont le producteur Jean-Francois Naud explique la philosophie :

« Le challenge est vraiment de trouver cet équilibre qui consiste à moderniser le jeu sans déformer l’expérience originale pour les fans, mais en nous permettant malgré tout d’offrir quelque chose de neuf pour les nouveaux joueurs. »

Il s’agira donc de proposer une expérience de jeu similaire, avec le même mélange de parkour, de combats, de puzzles et de narration, mais en ayant peaufiné chacun de ces aspects. Au-delà de la mise à niveau technique et graphique, l’enjeu est aussi de faire en sorte que les différents éléments de gameplay soient à l’épreuve des attentes du public d’aujourd’hui, habitué aux progrès qui ont pu êtres faits dans ces domaines au cours des vingt dernières années. D’après Michael McIntyre, le game director, même la manière d’amener les éléments de l’histoire sera repensée en ce sens. Cela sera ainsi l’occasion de repartir du travail de préparation du jeu original, qu’Ubisoft a toujours sous la main, pour lui donner des perspectives plus ambitieuses grâce aux avancées technologiques intervenues entre-temps.

Si on peut avoir le sentiment que, depuis les premières annonces à son sujet, le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a fait un pas en avant, deux pas en arrière, ce choix radical de faire table rase de ce qui avait été produit jusqu’alors sera peut-être salvateur pour le projet. Il témoigne du moins d’une réelle volonté de ne pas faire le travail à moitié et de véritablement prendre en compte les retours de la communauté, jusque-là déçue des images montrées. Par ailleurs, à en croire Jean-Francois Naud et Michael McIntyre, ce retour de la licence à Ubisoft Montréal suscite également un fort engagement de la part de l’équipe, Prince of Persia ayant été un marqueur important et fédérateur dans l’histoire du studio, et résonnant émotionnellement avec beaucoup de ses employés.

Ces bonnes intentions suffiront-elles à doter Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake d’un véritable supplément d’âme ? Il faudra encore attendre pour se faire un avis sur la question, puisqu’une nouvelle date de sortie n’est pas à l’ordre du jour. Le ton, du moins, est donné, car on sait qu’il ne faudra rien espérer dans un avenir proche, et ne pas s’étonner de l’absence du titre lors du prochain Ubisoft Forward.