L’art du demake, vous connaissez ?

Connaissez-vous le terme « demake » ? Si vous aussi vous suivez l’actualité, vous devez certainement être au courant des nombreux remakes qui existent sur tout les supports possible. Le demake, c’est l’exact inverse du remake. Pensé par des nostalgiques fans de rétrogaming, cet art consiste a transformer des jeux récents en titres old school. Parfois né d’une simple blague, d’un simple gif ou d’une simple image, les demake sont généralement des œuvres non jouables. L’intérêt est de montrer ce que donnerait un titre précis à une époque donné. Mais certains passionnés ne veulent pas se contenter d’un simple visuel, et veulent pousser l’expérience jusqu’au bout en proposant des versions jouables, qu’il s’agisse de titres complets ou simplement des premières zones d’un jeu. Parmi les exemples, on pourra citer SplatooD, le demake de Splatoon conçu pour fonctionner sur NES qui est parfaitement jouable.

Il est clair que développer un demake n’est pas à la porté de tout le monde. D’autant plus que certains poussent les projets toujours plus loin. Entre les demakes PS1, Nintendo 64 ou autres consoles affichant de la 3D, les créateurs s’en donnent à cœur joie sur tout les supports. C’est le cas de la développeuse Lilith Walther qui a proposé sa propre vision de Bloodborne version PS1. Cette version, sobrement intitulée Bloodborne PSX n’est bien évidemment pas complète, mais propose de nombreuses choses à découvrir et quelques affrontements contre des boss bien corsés.

Plus récemment, c’est le développeur indépendant Fraser Brumley qui a pris le contre-pied d’Electronic Arts en proposant sa propre version de Dead Space, aux allures de jeu PS1. Jouable sur PC gratuitement, le demake nous plonge dans l’univers de Dead Space, s’il était sorti en 1998. Cette version de Dead Space intègre une esthétique PS1 bien spécifique qui colle particulièrement à l’univers de Dead Space. Le résultat est tout simplement bluffant.

Ce qui est intéressant avec ce procédé, c’est de pouvoir faire honneur à l’œuvre d’origine avec les moyens de l’époque. Prenons exemple du demake de Bloodborne. Adapter un jeu aussi récent sur un support tel que la PS1 pose pas mal de soucis d’ergonomie. Finis les joystick, toute les manettes d’époque n’en possédaient pas. Pour coller au support voulu, il a donc fallu rendre jouable le titre avec une simple manette PS1. Il faut donc s’adapter pour pouvoir rendre le jeu maniable. Autant dire que la somme de travail abattue est colossale.

Au final, entre remake et demake, les jeux finissent par véritablement traverser le temps et les époques, d’un sens ou dans l’autre ! Que vous aimiez les textures HD ou les pixels, il est possible de trouver son bonheur partout, et en tout temps. D’ailleurs, petite question : Si vous pouviez avoir un demake de n’importe quel jeu, quel titre choisiriez vous ? De notre côté, on opte pour Pokémon Écarlate ou Violet. Après tout, on est naturellement pas très loin du demake…