Elden Ring : à quoi aurait ressemblé le jeu sur PlayStation 1 ?

Tendance nostalgique au possible, le demake, à l’inverse du remake qui consiste à moderniser d’anciens titres, a pour but de faire voyager des jeux dans le temps. Ainsi, certains créatifs prennent un malin plaisir à déconstruire les jeux, afin d’imaginer à quoi ils auraient ressembler à l’ère 16 ou 32 bits la plupart du temps. C’est exactement le cas qui nous intéresse ici puisque le développeur Hoolopee s’est attelé à transporter Elden Ring jusqu’à l’époque de la PS1.

L’artiste est un habitué de la démarche, puisqu’il s’était déjà amusé à produire un demake de Resident Evil Village sur PlayStation 1. Il a également créé de nombreuses vidéos présentant des jeux repensés, comme un Mario 64 dérangeant au possible tournant sous RTX. Le Londonien a donc récemment jeté son dévolu sur la dernière production de FromSoftware : Elden Ring.

Hoopolee s’est lancé dans la reconstruction de l’un des trailers du jeu, avec les moyens technique de la première console de Sony. On repart donc dans le milieu des années 90, et le moins que l’on puisse dire, c’est que au-delà du coup de vieux que cela provoquera chez certains (parmi lesquels le rédacteur de ces lignes s’inclut)… Le jeu a l’air tout bonnement splendide !

Alors certes, pas de 4K/120FPS ici, ni de textures lissées, mais il se dégage quelque chose de presque mystique de cette vidéo. Cette bande-annonce fictive évoque également Ico et Shadow of the Colossus, deux des influences majeures d’Hidetaka Miyazaki. La question ici n’est pas de savoir si le jeu aurait été bon ou non, ou sur combien de CD le titre aurait tenu. Cette démarche permet avant tout de souligner le travail énorme que FromSoftware a effectué sur l’ambiance de son titre. Paradoxalement, en réduisant à peau de chagrin la qualité graphique d’Elden Ring, Hoopolee a mis en valeur la plus grande force du jeu : sa direction artistique.

Hoopolee n’a pas précisé si le demake allait rester à l’état de démo, où s’il avait l’intention de pousser l’expérience plus loin, jusqu’à mettre à disposition une démo pour les joueurs. On espère sincèrement que oui.