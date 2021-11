À quels Souls-like jouer en attendant Elden Ring ?

Trois mois. Il nous reste trois long mois, quinze semaines même, avant la sortie du tant attendu Elden Ring. Certains chanceux vont pouvoir arpenter pendant quelques heures l’Entre-Terre lors de la phase de test réseau de ces prochains jours, mais nul doute que pour beaucoup, la faim de Souls-like ne sera pas vraiment repue. Alors, à quoi jouer pour combler cette envie qui risque de nous tirailler lors des froides soirées d’hiver qui s’annoncent ? Nombre de titres inspirés des Dark Souls sont sortis ces dernières années, comme souvent lorsqu’une production révolutionne autant en profondeur toute une industrie. On ne va pas se le cacher, bien que peu soient vraiment mauvais, beaucoup sont oubliables. Mais de temps en temps arrive un titre qui se démarque des autres par sa direction artistique ou son gameplay par exemple.

Nioh

Instinctivement, on aurait déjà envie de vous proposer les Nioh. Surtout que la genèse de ce titre est assez fascinante. Initialement prévu pour 2005, le jeu édité par Koei Tecmo devait prendre la forme d’un J-RPG. Les plans ont alors changé et les développeurs des Dynasty Warriors, Omega Force, ont eu la charge d’en faire un Musô, un genre qu’ils maîtrisent depuis des années. À nouveau, le projet n’aboutira pas. Beaucoup auraient jeté l’éponge, mais finalement, l’éditeur a pris la décision de confier ce bébé aux bons soins de la Team Ninja.

Après douze années de gestation donc, en 2017, Nioh sort sur PS4 et PC sous la forme d’un Souls-like. La bonne idée a été de combiner ce gameplay centré action à des mécaniques de loot issues des Hack & Slash (Diablo par exemple). Bien qu’imparfait, Nioh, et sa suite sortie en 2020, qui améliore chaque aspect de son grand frère, ont suffisamment de qualités et d’originalité pour mériter d’être faits ou refaits en attendant Elden Ring.

The Surge

Dans un autre univers, plus mécanique et futuriste, on vous conseille de vous attarder sur le cas de The Surge, sorti sur PS4, Xbox One et PC en 2017. À l’origine du beaucoup moins mémorable Lords of the Fallen, les équipes de Deck 13 nous ont offert une belle rédemption en imaginant un univers dans lequel le transhumanisme a finalement conduit à l’apocalypse. Malgré une direction artistique peu engageante, son gameplay exigeant, faisant la part belle aux améliorations mécaniques de notre avatar, combiné à son système de craft très intéressant font de The Surge une très belle alternative aux productions de From Software.

Avec The Surge 2, Deck 13 met la barre encore au-dessus tout en décloisonnant son terrain de jeu pour proposer un level design bien mieux travaillé. Une licence à découvrir si vous êtes passé à côté.

Code Vein

Véritable coup de cœur, on ne peut s’empêcher de vous inviter à découvrir Code Vein. Un Souls-like à la sauce manga comme seules les équipes de Bandai Namco pouvaient nous le proposer. Le jeu a pourtant de nombreux soucis, notamment techniques. Les environnements sont très en-deçà de ce que l’on était en droit d’attendre sur PS4, Xbox One et PC en 2019 et le level design reste très basique, mais il se dégage de Code Vein un charme qui pourra convaincre quelques sceptiques. Et on ne parle pas (uniquement) de la plastique des protagonistes, mais aussi de l’intrigue du jeu et son système de combat, en particulier sur les boss.

Parmi les autres Souls-like notables pour les plus affamés d’entre nous, il y a bien sûr Mortal Shell, ressorti récemment dans une édition Enhanced sur PS5 et Xbox Series, et l’excellent Ashen, disponible dans le Game Pass, bien plus axé sur la contemplation que sur l’action avec sa direction artistique envoûtante.

Death Gambit

Si après tout ça, il vous en faut encore d’ici la sortie d’Elden Ring, penchez-vous donc sur le cas de Death Gambit. Ce jeu d’action/plateforme 2D aurait pu rester ce Souls-like très moyen qu’il était à sa sortie en 2018 sur PS4, Switch et PC, mais c’était sans compter sur l’abnégation des développeurs de White Rabbit. Deux années de travail supplémentaires ont permis d’équilibrer et d’améliorer sensiblement tous les aspects du jeu. Sorti il y a quelques semaines, Death Gambit: Afterlife a en plus le bon goût d’être proposé sous la forme d’une mise à jour gratuite pour les possesseurs de l’original. Une excellente raison pour lui offrir une (nouvelle) chance.

Impossible également de ne pas citer Salt and Sanctuary, l’un des meilleurs dans son domaine et dont l’on attend fébrilement la suite, Salt and Sacrifice, prévue pour le début d’année prochaine. Blasphemous, dont un nouveau DLC gratuit « Wounds of Eventide », devrait sortir le 9 décembre prochain et complète ce magnifique trio de Souls-Like 2D.

Des heures et des heures de bonheur en perspective pour patienter sereinement d’ici la sortie d’Elden Ring le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Et au besoin, rien n’empêche de retourner vers ses premiers premiers émois en succombant aux sirènes des Demon’s Souls, Dark Souls ou Bloodborne.