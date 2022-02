Elden Ring – Berserk au centre des inspirations du titre de FromSoftware

Elden Ring sort bientôt, le 25 février pour être exact, et les découvertes sur le jeu ne cessent d’affluer. Les inspirations sont nombreuses dans le nouveau jeu FromSoftware et si pas mal d’entre elles ont déjà été révélées, qu’autres restent à découvrir. Étant donné que l’on a vu que peu d’images du jeu, entre la bêta fermée en novembre et le gameplay de 6 heures que certains élus ont pu toucher, on ne doute pas que le jeu final sera d’une richesse hors norme avec des milliers de détails (on pèse nos mots) et de références à beaucoup d’œuvres diverses.

La série des Dark Souls, ainsi que d’Elden Ring, est inscrite dans la dark fantasy, un genre peu représenté en général, que ce soit dans la BD, la littérature, ou le jeu vidéo (on peut citer Darkest Dungeon comme exemple, mais ces derniers sont rares). Elden Ring s’inscrit totalement dans ce genre, en penchant plus du côté de la fantaisie classique médiévale comparé aux Souls. Et un grand nom de la dark fantasy est évidemment Berserk.

Écrit par Kentaro Miura, Berserk est un des mangas les plus cultes de nos jours, surtout pour les plus courageux qui ont réussi à aller jusqu’au bout, ou simplement à aller au-delà du tome 13. Hidetaka Miyazaki est comme nous, un amoureux de l’œuvre de Miura, et c’était évident que les clins d’oeil à Berserk allaient pleuvoir dans Elden Ring. New Game Plus vous propose un tour d’horizon des références à l’oeuvre de Miura que l’on a déjà découvertes dans Elden Ring.

Le Prisonnier

Une référence évidente : la classe du prisonnier dans Elden Ring, qui fait office de mendiant dans cet opus. Un casque de métal recouvrant la tête, cachant entièrement le visage, un guerrier sans nom ni identité qui n’attend qu’une chose, la délivrance d’une quelconque manière que ce soit. Dans Elden Ring, ce sera la mort, mais dans Berserk, c’était toute la troupe du Faucon le prix de la délivrance.

Griffith, capturé et torturé pendant plus d’un an, se retrouve avec seulement son casque sur la tête comme seul « habit », le déshumanisant complètement, on ressent tout de même sa profonde souffrance qui l’a amené à faire des choix… plutôt discutables.

Farnese et Malenia

Farnese, personnage important dans le manga Berserk, est une chevalière et une noble de la famille Vandimion, et deviendra plus tard une des alliées de Guts dans son périple. Dans Elden Ring, cette femme aux cheveux roux du nom de Malenia arbore le même casque ailé et une visière lui cachant une bonne partie du visage, et comme Guts, elle a perdu un bras.

Dans le jeu Demon’s Souls, il y avait aussi un personnage du nom de Selen Vinlad qui pouvait s’apparenter au personnage de Farnese, vous le saviez ?

L’arbre monde

Inspiré initialement de la mythologie nordique et son fameux arbre Yggdrasil, Berserk n’est pas le premier à utiliser ce concept pour créer son propre arbre monde. Deux troncs qui s’entrelacent et qui guident les humains à travers le monde de Berserk. On retrouve ce même arbre monde un peu biscornu dans Elden Ring surplombant l’open world, et c’est même une des figures de proue du jeu. Il nous guide, on veut l’atteindre sans savoir ni avoir de raison valable pour justifier cette quête (dans un premier temps…).

Le guerrier loup

Un symbole évident de l’univers de Souls, c’est le loup, avec le boss Sif par exemple dans le premier Dark Souls. S’abandonner à la rage sauvage, laissant de côté son humanité dans le seul but de déchaîné sa rage est un thème récurent (même dans Sekiro avec le sculpteur, et le héros s’appelle « Loup »). Dans Elden Ring, on a ce guerrier entièrement noir à la tête de loup, qui n’est pas sans rappelé certaines des planches de Berserk avec l’armure de Berserker de Guts, souvent accompagné du heaume en forme de loup.

Le chevalier squelette

Peu de détails réunissent ces deux images mais il est intéressant de les comparer. En effet, le mystérieux personnage du chevalier squelette qui combat les démons des godhands et qui essaie tant bien que mal d’aider Guts dans son périple ressemble fortement à un des personnages que l’on entrevoit dans le trailer du jeu de FromSoftware. Va-t-il avoir le même rôle que le chevalier squelette dans Elden Ring ?

Le Forgeron

La première annonce du jeu en 2019 à l’E3 nous a laissé entrevoir un personnage mystérieux de dos forgeant un épée, personnage par la suite inexistant dans tout ce qu’on a vu du jeu jusqu’ici. Mais que ce soit lui, ou même le personnage d’André le forgeron dans Dark Souls, la référence est claire dans Berserk.

Guts rencontre Rickert dans la troupe du Faucon, qui va l’emmener après l’éclipse chez Godo, un forgeron de renom qui créera la fameuse lame gigantesque de Guts, la Pourfendeuse de Dragon. La mise en scène est la même quand on compare les deux images. Tout tourne autour du mystère, et dans Elden Ring, on se demande vraiment quelle importance aura ce personnage.

Le général Radahn

Dans la vidéo d’intro de l’E3 2019, on a pu voir cet énorme guerrier sur fond de couché de soleil qui lève les yeux au ciel tout en partant en fumé. Et dans le trailer de l’histoire de décembre 2021, on a pu mettre un nom sur ce guerrier : il s’agit du général Radahn « Le Conquérant des Etoiles », qui combat Malenia.

La première apparition du général dans le trailer arrive avec la même mise en scène que Guts quand il voit le Faucon après l’éclipse et l’ascension de Griffith, l’événement majeur de Berserk. Encore un clin d’œil à l’œuvre de Kentaro Miura.

Il est évident que nous n’avons pas fait une liste exhaustive de toutes les références à Berserk dans le dernier jeu du studio FromSoftware. D’une part car certaines nous ont peut-être échappées, mais surtout parce que nous n’avons pas encore le jeu en main. Il est évident que Hidetaka Miyazaki est un fan inconditionnel de l’œuvre de Kentaro Miura, et c’est là un des plus beaux hommages qu’il pouvait faire au créateur de Berserk après sa mort.

On l’a déjà répété plusieurs fois, mais on a très hâte de mettre les mains sur Elden Ring le 25 février prochain. Notre mission sera de découvrir avec la version finale du jeu toutes les références à Berserk, mais aussi à toutes les œuvres qui ont pu inspirées FromSoftware pour leur dernier bébé. En attendant, on est comme vous, on prend notre mal en patience !