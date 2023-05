Elden Ring – Un Nebula en plus dans l’escarcelle

Comme si les prix vidéoludiques ne suffisaient pas, Elden Ring s’attaque maintenant aux prix littéraires. Et en sort encore une fois vainqueur. Après avoir remporté plus d’une dizaine de prix de jeux de l’année, parmi lesquels le Game Award, c’est maintenant le prestigieux prix Nebula qui est venu aujourd’hui récompenser l’écriture du hit de FromSoftware. Plus précisément, cette distinction vient récompenser les plumes combinées de George.R.R Martin et Hidetaka Miyazaki, à l’origine du lore et du scénario d’Elden Ring, sans oublier les personnes dans l’ombre des deux stars.

Et lorsqu’on évoque le prix Nebula, on touche souvent à du contenu de qualité. Créé en 1966, et distribué chaque année depuis, il met à l’honneur l’oeuvre de science-fiction ou de fantasy jugée la plus novatrice du moment. À l’origine exclusivement littéraire, le prix à tout de même récompensé Dune, American Gods ou encore La Stratégie Ender par le passé. Depuis, le prix s’est développé en différentes branches mettant en avant le meilleur roman, le meilleur roman court ou encore la meilleure nouvelle. Depuis 2018, le jeu vidéo est entré dans la danse avec la catégorie « Meilleur scénario pour un jeu ».

Black Mirror: Bandersnatch, The Outer Worlds, Hadès, et Three Sword Lesbians étaient les premiers. Il faudra donc rajouter Elden Ring à la liste des jeux reconnus officiellement par le jury pour la qualité de leur scénario. Le jeu de l’année était en concurrence avec Stray, Pentiment, Horizon: Forbidden West, Journey through the radiant Citadel et Vampire: The Masquerade.

Une chose est sûre, le nom de George.R.R Martin, habitué des récompenses et star de la fantasy, a forcément dû avoir son importance au moment des délibérations. Nous parlons tout de même de l’homme derrière l’une des sagas les plus vendues de tous les temps, Game of Thrones, déjà deux fois lauréat du prix Nebula, pour des oeuvres n’appartenant toutefois pas à la saga. Concernant Hidetaka Miyazaki, c’est une première. Mais le président de FromSoftware, pour les univers qu’il a su créer depuis Demon’s Souls, nous parait être plus que légitime. Même s’ils ne s’ouvrent complètement qu’aux joueurs qui en ont vraiment la volonté, on ne peut nier la qualité d’écriture et de travail derrière l’ensemble des Souls.

Au-delà de ce prix décerné à Elden Ring, il est surtout plaisant de voir que le jeu vidéo est de plus en plus reconnu en tant qu’art, et plus en tant que simple loisir. Derrière nos jeux, il y a des personnes qui se battent pour façonner des univers, des histoires, des personnages, avec un talent parfois au moins aussi grand que certains auteurs de littérature ou de cinéma. Après des années de mise au ban des accusés, responsable de bien des maux, le jeu vidéo semble petit à petit trouver ses lettres de noblesse. Voir les prix littéraires, comme le Nebula ou le Hugo, proposer de nouvelles catégories mettant en avant l’écriture vidéoludique est une avancée énorme, et amènera sans doute de nouvelles personnes rêvant de héros et d’univers fantastiques à se pencher sur ce média. Et les créateurs à travailler de plus en plus dur.

De notre côté après l’annonce du prix Nebula, une seule envie. Celle de refaire un petit tour dans l’Entre-Terre d’Elden Ring, et de redécouvrir le monde original développé par FromSoftware, en attendant la sortie du futur DLC, Shadow of the Erdtree, annoncé sans date de sortie pour le moment. Et qui sait, peut-être aurons-nous la chance de mettre la main sur le sort Nebula, disponible dans Elden Ring depuis le lancement du jeu, comme un symbole.