Hades récompensé d’un prestigieux Hugo Award

Il n’avait plus besoin de nouvelle récompense tant il a reçu de prix et de louanges, mais ce dernier doit faire particulièrement plaisir aux équipes de Supergiant Games, qui ont développé le jeu : Hades vient de recevoir un Hugo Award. C’est – évidemment – le prix du Meilleur Jeu Vidéo (Hugo Award’s Best Video Game) qu’a remporté le jeu, un prix remis pour la première fois cette année.

Les Hugo Awards, ce sont des prix très prestigieux, remis chaque année à des œuvres fantastiques et de science-fiction de l’année précédente (ce sont donc des œuvres de l’année 2020 qui ont concouru cette année). Ils ont récompensé au cours de leur presque 70 ans d’existence des auteurs comme Dan Simmons (Hyperion), William Gibson (Neuromancer), Isaac Asimov (Fondation), Frank Herbert (Dune) ou encore Neil Gaiman (American Gods)…

Cette année, outre Hades, les Hugo Awards ont distingué Effet de Réseau, de Martha Wells (tome 5 de la série Journal d’un AssaSynth) comme le meilleur roman. C’est déjà la deuxième fois que Martha Wells et son Journal d’un Assasynth sont récompensés par les Hugo, et c’est la sixième fois consécutive que le prix revient à une femme ! Le Journal d’un AssaSynth remporte aussi le prix de la meilleure série cette année. On peut raisonnablement parler de triomphe ! On notera aussi les prix reçus par The Old Guard, un film Netflix signé Greg Rucka ou la BD inédite en français The Parable of the Sower, adaptation graphique du roman du même nom d’Octavia Butler.

Dans sa catégorie, Hades concourait contre Animal Crossing : New Horizons, Blaseball, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2, et Spiritfarer. Le prix est un « one shot » qui vient aussi mettre en valeur le jeu vidéo dans une année particulière durant laquelle il aura eu une place un peu spéciale, et la World Science Fiction Society réfléchit à le rendre permanent. Ce serait, après le prix remis cette année, une très grande décision pour la reconnaissance du média et du travail des artistes de l’industrie.

Pour ceux qui n’ont pas encore succombé au Rogue de Supergiant Games, on rappelle qu’Hades est disponible un peu partout, et notamment sur le Game Pass !