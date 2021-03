BAFTA Games Awards 2021 – Carton plein pour Hades

La cérémonie des BAFTA Games Awards a eu lieu hier soir, jeudi 25 mars 2021, et a récompensé de nombreux jeux dans les catégories classiques de meilleur jeu, meilleure musique ou meilleur jeu multijoueur.

Et le grand vainqueur de cette édition 2021 est… Hades ! Avec pas moins de neuf nominations, le jeu de SuperGiant Games pour PC et Nintendo Switch a fait un carton plein en remportant quatre des dix-sept récompenses de cette cérémonie. The Last of Us repart avec deux prix (meilleure animation et le prix du public). Notons que le blockbuster de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, n’a reçu aucun prix.

Voici la liste des catégories, et leurs vainqueurs respectifs :

Meilleur jeu – Hades

– Hades Meilleur jeu anglais – Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure Meilleure animation – The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 Meilleure réalisation artistique – Hades

Hades Meilleur sound-design – Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima Meilleur création originale – Carrion

Carrion Meilleur suivi de jeu – Sea of Thieves

Sea of Thieves Meilleur jeu familial – Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure La création qui va au-delà du divertissement – Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Meilleur game-design – Hades

Hades Meilleur jeu multijoueur – Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Meilleure musique – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Meilleure narration – Hades

Hades Meilleure nouvelle licence – Kentucky Route Zero: TV Edition

Kentucky Route Zero: TV Edition Meilleure performance d’acteur dans un rôle principal – Laura Bailey pour Abby dans The Last of Us Part 2

Laura Bailey pour Abby dans The Last of Us Part 2 Meilleure performance d’acteur dans un second rôle – Logan Cunningham pour Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, et le narrateur dans Hades

Logan Cunningham pour Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, et le narrateur dans Hades Le jeu de l’année du public – The Last of Us Part 2

Un podium qui n’est guère surprenant, étant donné l’immense succès critique et commercial des jeux récompensés.

Mention spéciale à Kentucky Route Zero, qui est une véritable curiosité à découvrir absolument si vous êtes amateur de jeux narratifs et/ou amateur du cinéma de David Lynch.

Nous vous recommandons également de jeter un œil curieux à Carrion, le Rogue-like de Devolver qui prend à contrepied les canons du genre, puisqu’il vous met dans le rôle de l’antagoniste : vous êtes un monstre de laboratoire pourchassé par les héros, de gentils scientifiques et militaires.