Les Canadian Game Awards 2021 révèlent leurs nominations

L’approche du printemps semble correspondre à l’ouverture de la saison des prix vidéoludiques, puisque entre les BAFTA et les Pégases, les récompenses vont pleuvoir. C’est désormais au tour de nos amis canadiens de Northern Arena Productions (entreprise destinée à la promotion de l’e-sport) d’annoncer la seconde édition des Canadian Game Awards.

Ce gala récompense les meilleures productions vidéoludiques canadiennes de l’année écoulée dans diverses catégories, mais aussi les créateurs de contenus, personnalités et organisations d’e-sport canadiennes. Découvrons ensemble les nommés de l’édition 2021.

Meilleure direction artistique :

A Fold Apart

Assassin’s Creed Valhalla

Boreal Tenebrae

Spiritfarer

Spinch

Meilleur design de jeu :

Gears Tactics

Hardspace: Shipbreaker

Lucifer Within Us

Star Wars: Squadrons

Watch Dogs: Legion

Meilleure performance :

Announcer – Guillaume Lambert, Journey to the Savage Planet

Bagley – Pascal Langdale, Watch Dogs: Legion

Eivor (female) – Cecilie Stenspil, Assassin’s Creed Valhalla

EKO – Katherine Levac, Journey to the Savage Planet

Fenyx (female) – Elana Dunkelman, Immortals Fenyx Rising

Meilleure narration :

A Fold Apart

Assassin’s Creed Valhalla

Boreal Tenebrae

Immortals Fenyx Rising

Spiritfarer

Meilleure bande-sonore :

A Fold Apart

Assassin’s Creed Valhalla

Hardspace: Shipbreaker

Immortals Fenyx Rising

Spiritfarer

Meilleur design sonore :

Assassin’s Creed Valhalla

Dauntless

Hardspace: Shipbreaker

Star Wars: Squadrons

Watch Dogs: Legion

Meilleure émission/meilleur créateur de contenus :

Autumn Rhodes

James Ronald (Epic Game Music)

Johnny Millenium (HappyConsoleGamer)

Linus Sebastian (Linus Tech Tips)

Ryan Letourneau (NorthernLion)

Meilleur streamer :

Eren “Caboose” Kose

Jeremy “DisguisedToast” Wang

Kate “Kate” Stark

Stephanie “missharvey” Harvey

Michael “Shroud” Grzesiek

Meilleure personnalité :

Geoff Keighley

Imane “Pokimane” Anys

Kristen “KittyPlays” Michaela

Naomi Kyle

Steve Saylor

Meilleur animateur e-sport :

Alexander “The Shyway” Hope

Alex “Vansilli” Nguyen

Brody “Liefx” Moore

Camille “Camco” Salazar-Hadaway

Jennifer “LemonKiwi” Pichette

Meilleur joueur e-sport :

Artour “Arteezy” Babaev (Dota 2)

Indervir “ILLeY” Dhaliwal (Call of Duty)

Josh “Steel” Nissan (Valorant)

Michael “Miviens” Viens (NHL)

Sasha “Scarlett” Hostyn (Starcraft II)

Meilleure organisation e-sport :

Eleven Gaming

Luminosity Gaming

Mirage Esports

OverActive Media

Raptors Uprising

Meilleur événement e-sport :

AdrenaLAN 2020

Get On My Line 2020

NHL 20 Cup

Six Invitational 2020

Toronto Ultra 100K Payout

Meilleur entraîneur e-sport :

Aaron “Clairvoyance” Kim

Dylan “Coach Didz” Didiano

Dylan Falco

Joshua “Jatt” Leesman

Raymond “Rambo” Lussier

Meilleur jeu PC :

Assassin’s Creed Valhalla

Hardspace: Shipbreaker

Industries of Titan Early Access

Star Wars: Squadrons

Watch Dogs: Legion

Meilleur jeu sur console :

A Short Hike

Assassin’s Creed Valhalla

Immortals Fenyx Rising

Spiritfarer

Watch Dogs: Legion

Meilleur jeu mobile :

A Fold Apart

Archer: Danger Phone

MARVEL Realm of Champions

Shop Titans

Winding Worlds

Meilleur jeu indépendant :

A Fold Apart

Bloodroots

Journey to the Savage Planet

Spiritfarer

Star Renegades

Meilleur premier jeu indépendant :

A Fold Apart

Bloodroots

Journey to the Savage Planet

Ikenfell

UnderMine

Meilleur jeu VR/AR :

Groove Runner

Slugterra VR

Star Wars: Squadrons

Transformers VR Battle Arena

Vetrix

Jeu de l’année :

Assassin’s Creed Valhalla

Hardspace: Shipbreaker

Spiritfarer

Star Wars: Squadrons

Watch Dogs: Legion

Studio de l’année :

Certain Affinity

EA Motive

Phoenix Labs

The Coalition

Thunder Lotus Games

Le prix du public :

A Fold Apart

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Hardspace: Shipbreaker

Mad Experiments: Escape Room

Speed Dating for Ghosts

On notera bien sûr l’omniprésence d’Ubisoft (Immortals Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion), mais aussi la présence de plus petites productions (Spiritfarer, A Fold Apart). La diffusion des Canadian Game Awards aura lieu samedi 10 avril à 1h00, heure de Paris, sur Twitch.

Que pensez-vous d’une telle initiative ? Pensez-vous que la création d’un French Game Awards serait pertinente ?