Pégases 2021 – “Les nommés dans la catégorie meilleur jeu vidéo sont…”

Pour leur seconde édition, les Pégases (trophées qui récompensent les acteurs et actrices du jeu vidéo dans de multiples catégories) auront lieu exclusivement en ligne, comme à peu près tous les événements du moment…

C’est au total 1 300 membres de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo qui ont sélectionné les jeux dans la liste soumise par les studios de développement, éditeurs et organismes de formation qui s’est étoffée entre le 16 novembre 2020 et le 7 janvier 2021. Vient ensuite la phase de vote, le premier tour qui classe les lauréats dans chaque catégorie s’est déroulé le 5 février, puis le second qui décide des jeux pour lesquels seront décernés les Pégases du 11 au 26 février. Les seize catégories cette année sont :

Meilleur jeu vidéo

Meilleur jeu vidéo indépendant

Meilleur jeu mobile

Meilleur premier jeu vidéo

Meilleur jeu vidéo étudiant

Au-delà du jeu vidéo (récompense un jeu porteur de message sur une thématique sociale forte)

Excellence visuelle

Meilleur univers sonore

Excellence narrative

Meilleur game design

Meilleur univers de jeu vidéo

Meilleur personnage

Meilleur système d’exploitation

Meilleur jeu vidéo étranger

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Meilleur jeu mobile étranger

L’année dernière, Asobo Studio avait raflé six Pégases dont le saint Graal : celui du meilleur jeu vidéo avec A Plague Tale: Innocence. Cette fois-ci, c’est avec Microsoft Flight Simulator que ce même studio concourt, contre WRC 9 et Tell Me Why.

Parmi les autres catégories, on peut retrouver par exemple Hades pour le meilleur jeu vidéo indépendant étranger, There Is No Game: Wrong Dimension pour le prix de l’excellence narrative, Wolcen: Lords of Mayhem pour le meilleur premier jeu vidéo ou encore Streets of Rage 4 pour le meilleur univers sonore.

La cérémonie des Pégases 2021 aura lieu le mercredi 17 mars à partir de 20h30. Et pour suivre la retransmission, direction le site des Pégases, ou les réseaux sociaux de l’événement !