E3 2021 – Vers une annulation définitive du salon ?

L’Electronic Entertainment Expo (E3 pour les intimes) de Los Angeles est le plus grand salon de jeux video au monde. Il devait fêter son 26ème anniversaire cette année. Après une ouverture au public en 2015, et plusieurs années en demi-teinte, l’édition 2020 avait dû être annulée suite aux événements de la Covid-19. De nouvelles informations semblent laisser deviner que l’édition 2021 pourrait ne pas avoir lieu comme on l’entend. Quel avenir pour l’E3? Premiers éléments de réponse.

La dernière édition physique de l’E3 s’était donc tenue en 2019. Cette année avait marqué un tournant dans l’histoire du festival, avec une encore grande ouverture au public, et un souhait de renouveler une formule vieille d’un quart de siècle. Le président de l’ESA (Entertainment Software Association – Association qui organise l’E3) Stanley Pierre-Louis avait déclaré vouloir faire évoluer l’événement pour en faire :

Un festival pour les fans, les média et les influenceurs.

L’année 2020 avait également brillé par l’absence de Sony sur le salon. Pour la deuxième année consécutive, le constructeur avait préféré mettre en place de plus petits événements tout au long de l’année (ce qui donnera les State of Play). Le porte-parole de la firme avait déclaré en 2020 que la nouvelle orientation de l’évènement américain ne lui permettait plus d’atteindre ses objectifs en terme de communication (traduction libre):

Nous avons le plus grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que l’E3 2020 soit le lieu idéal pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année.

Tout laissait à penser que l’E3 2021 ne serait pas une édition comme les autres. Entre les conditions sanitaires actuelles, et l’absence de certains éditeurs phares (Activision, Electronic Arts et Ubisoft ont créé leurs propres shows parallèlement au salon), il se pourrait bien que l’édition 2021 de l’E3 soit intégralement numérique.

A l’heure où Nintendo, Microsoft et Sony préfèrent orienter leur communication sur événements en ligne, nous pouvons nous interroger sur l’avenir de l’E3 sur le long terme. L‘annulation de l’événement physique de cette année pourrait avoir des répercussions bien plus catastrophiques que nous pouvons l’imaginer à l’heure actuelle. Ainsi, même si la crise de Covid-19 venait à s’apaiser en 2022, le salon sera-t-il de retour pour autant? Seul l’avenir nous le dira.