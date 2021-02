Un jeu Kojima Productions était prévu sur Stadia

L’échec de Stadia, service de jeu en ligne créé par Google, semblait couru d’avance. Dans un monde du « tout inclus » compliqué en effet de proposer un service payant où l’on doit constamment payer en plus pour jouer. Un échec qui s’accompagne bien entendu de projets avortés, comme un jeu imaginé par un certain Hideo Kojima.

Google et le jeu vidéo, une histoire qui n’aura finalement pas durée longtemps. Le service Stadia, qui a fermé certaines de ses portes il y a quelques semaines était sensé développer son catalogue de jeux et surtout, d’apporter de grandes exclusivités au service d’abonnement de la firme américaine. Et, selon un certain nombre de sources qui ont contacté le site VGC, nous en savons maintenant un peu plus sur plusieurs des projets que Stadia Games avait et qui ont été annulés.

Et il se trouve que certains d’entre eux ont été développés en collaboration avec des studios de renom, comme Kojima Productions. Ainsi, comme le rapportent ces sources, Hideo Kojima et son équipe ont travaillé sur un nouveau jeu d’horreur qui aurait été exclusif à Stadia. Et les infos ne s’arrêtent pas là, puisque nous connaissons maintenant d’autres projets qui ne verront jamais le jour comme un nouveau titre provenant des créateurs de Guitar Hero.

Hélas maintenant, nous n’avons plus aucune nouvelle pour un titre qui a mine de rien, toujours la possibilité d’un jour exister. Parce que si Google semble avoir déjà tourné la page de Stadia (sous sa forme actuelle), ce n’est pas pour autant qu’il compte quitter le marché du jeu vidéo.

En effet, la firme américaine aurait d’autres atouts dans sa manche, et réfléchirait déjà à un nouveau service, en évitant (on l’espère), les erreurs du passé. Ainsi, il semblerait logique que certains des accords passés pour des développements voient le jour dans les années à venir.