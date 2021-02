La Xbox Series X s’améliore avec le nouveau système FPS Boost

Lorsque Microsoft a annoncé les détails de sa rétrocompatibilité totale, ce dernier a notamment promis que les Xbox Series X et S amélioreraient les performances des jeux Xbox One en utilisant l’exemple de Fallout 4 fonctionnant à 60FPS sur les nouvelles consoles.

Aujourd’hui, la société semble enfin tenir sa promesse avec le FPS Boost, un système qui modifie la fréquence d’images des jeux pour doubler (et dans certains cas quadrupler) le nombre d’images sans que les développeurs n’aient à faire quoi que ce soit.

Comme nous pouvons le lire sur le blog de Xbox :

“Nous travaillons avec les développeurs pour améliorer l’expérience tout en conservant l’intention originale du jeu. Et bien qu’elles ne s’appliquent pas à tous les jeux, ces nouvelles techniques offrent une expérience au-delà de ce que le jeu original aurait pu offrir en raison des capacités du matériel de l’époque.”

Le FPS Boost a pour l’instant été lancé avec cinq jeux, qui paradoxalement ne comprennent pas Fallout 4. La sélection est toutefois très variée avec pour l’instant : Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2. La firme américaine explique que les jeux sélectionnés lui permettent de mettre en valeur les différentes façons dont le mode améliore l’expérience.

“Par exemple, New Super Lucky’s Tale peut maintenant tourner à 120 images par seconde (FPS) et UFC 4 offre des performances améliorées en termes de fréquence d’images, en particulier sur les Xbox Series S, et peut maintenant tourner à 60 fps”.

Microsoft promet d’augmenter le nombre de jeux pris en charge par le nouveau mode et de publier une mise à jour de l’interface de la console qui vous permet de l’activer (avec le HDR automatique) ou de la désactiver à volonté. Bien sûr, les p’tits gars de Digital Foundry ont déjà fait une couverture complète du mode, en comparant les versions Xbox Series X et Xbox Series S aux originaux, et le résultat est vraiment étonnant (ci-dessous).