La Xbox Series X partage les détails de son nouveau casque sans fil

Une nouvelle génération, c’est tout d’abord des machines et des jeux. Mais c’est aussi des nouveaux accessoires. Un peu hâtif diront les malheureux qui n’ont pas encore pu se procurer les saintes consoles, mais bien agréables pour les plus veinards d’entre nous. Toujours est-il qu’aujourd’hui Microsoft vient d’officialiser son casque destinée à sa Xbox Series X|S.

Par le biais de leur site officiel, la société américaine a partagé les premiers détails de ce casque nouvelle génération. En terme de caractéristiques bien évidemment, mais aussi de prix, identique à celui du casque PS5 Pulse 3D Audio (affiché à 99,99 euros.)

Le périphérique est prévu pour le 16 mars de cette année, et sera compatible avec le Dolby Atmos, DTS Headphone : X et Windows Sonic. Il sera équipé d’un microphone de haute qualité (double faisceau), avec isolation vocale pour éviter les bruits de fond.

Il dispose également d’une fonction de mise en sourdine automatique qui s’active lorsque le joueur n’a pas parlé pendant quelques secondes (cette option peut être désactivée). Sa batterie a une autonomie de 15 heures, ce qui est dans les standards du genre. Côté ergonomie et confort, l’équipe Xbox, assure avoir déployé beaucoup d’efforts pour créer un casque qui ne vous dérangera pas et qui sera confortable, même après de longues sessions de jeu. Une promesse impossible à vérifier pour le moment, et que l’on espère tenue, puisque pas mal de casques ont ce vilain défaut d’être importables après une ou deux heures de jeu.

Un nouveau casque Xbox qui se situe dans une fourchette de prix qui semble honnête pour un sans fil (wireless) compte tenu des spécifications partagées, et qui, cerise sur le gâteau, possède une esthétique réellement appréciable, respectant à merveille l’esthétique classe et posée de la Series X.