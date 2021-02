Une mini Xbox serait-elle déjà dans les cartons ?

Les minis consoles ont été l’une des surprises commerciales de ces dernières années, avec quelques beaux succès comme celle de la SNES mini. Un amour du bon vieux qui se traduit en beaux euros pour les constructeurs ayant flairés le parfait filon. Une aubaine financière sur laquelle devrait prochainement se jeter Microsoft qui semble avoir décider de lancer sur le marché une « nouvelle » mini Xbox première du nom.

Une rumeur qui prend sa source dans l’une des récentes publications Twitter d’un certain Seamus Blackley. Un nom qui ne vous dit peut être rien, et pourtant le bougre est l’un des cerveaux responsable de la toute première Xbox, rien que ça.

Ainsi, ce dernier a demandé à sa communauté si cela les intéresseraient d’acheter une console Xbox qui ressemblerait à la photo et qui ne pourrait lancer que des jeux de la Xbox originale, comme vous pouvez le voir ici :

If there was a device that looked like this, that streamed and played OG Xbox games ONLY, would you desire it? Asking for a friend. pic.twitter.com/8LqjbTJBas

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) February 4, 2021