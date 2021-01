PS5, Xbox Series – Des difficultés d’approvisionnement jusque l’été

Le phénomène fait parler plus encore que la sortie des consoles elles-mêmes : la difficulté de mettre la main sur une machine de nouvelle génération. Depuis leur sortie en fin d’année dernière, il est extrêmement difficile de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X|S. À chaque très court réassort, les joueurs se précipitent, et les stocks s’écoulent en quelques secondes.

Un succès phénoménal ? Pas tant que ça… La presse généraliste a repris ces derniers jours les chiffres officieux du site Ludostrie qui montrent que les ventes des machines Sony et Microsoft, bien que sold-out, sont loin derrière celles de machines de génération précédentes, PlayStation 4 et Xbox One. La faute pas tant à la demande, mais surtout à l’offre : il n’y a simplement pas assez de consoles sur le marché… Phil Spencer, boss de la marque Xbox pour Microsoft le disait lui-même :

« On ne les gardes pas [les consoles]. On les fabrique aussi vite qu’on peut. On fait tourner toutes les lignes de fabrication. J’étais encore au téléphone avec Lisa Su d’AMD la semaine dernière, lui demandant “comment faire pour en avoir plus ?” » – Phil Spencer, lors d’une interview donnée en toute fin d’année dernière à Majornelson.com

Et la mauvaise nouvelle du jour, c’est que la situation va durer. C’est Lisa Su elle-même, PDG d’AMD, celle-là même auprès de qui Phil Spencer essayait de négocier “plus”, qui le déclare, tirant les conclusions des chiffres réalisés par AMD pour le quatrième trimestre 2020. Selon elle, il ne faut pas attendre de retour en rayon des PS5 ou Xbox Series avant le milieu de l’année 2021. Le malheur des uns fait le bonheur des autres : on apprend en même temps que grâce aux demandes des deux constructeurs de consoles, pour qui AMD fabriques des puces sur-mesure, la société ne s’est jamais aussi bien porté !

Du côté des consoles, des jeux et des joueurs, le cœur n’est peut-être pas autant à la fête : si la situation de pénurie devait durer (et apparemment, cela sera le cas), les éditeurs risquent de reporter la sortie de nombre de leurs titres prévus sur PS5 ou Xbox Series. A quoi bon mettre sur le marché un jeu quand personne, ou presque, ne possède la console pour le faire tourner ?

On assisterait alors à un vrai démarrage de cette génération à la rentrée prochaine, avec un an de retard sur la date “officielle”. À l’image d’un Stadia qui démarre tout, tout doucement, ou d’un Cyberpunk 2077 publié inachevé, l’époque est définitivement celle de l’early access !