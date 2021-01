La hausse ratée du Xbox Live Gold, symbole de la stratégie de Microsoft

C’est sans doute le sujet qui a généré le plus de réactions sur Twitter cette dernière semaine, le Xbox Live Gold de Microsoft a augmenté ses prix de 100%. Une augmentation sans précédent pour le service multijoueur online qui a su mettre en rogne la majorité de ses abonnés. Une vague de colère tellement forte que quelques temps après, Microsoft reviendra sur le sujet en annulant l’augmentation, et en permettant de jouer aux jeux free-to-play en multi sans abonnement. Une semaine en montagne russe pour l’américain qui trahit encore une fois leur volonté d’accélérer le rythme de leur stratégie.

Car oui, la hausse n’est pas anodine, et si en apparence Xbox se justifie avec un prix fixe depuis presque 7 ans, la vérité semble être un peu plus complexe que cela. Et pour mieux comprendre le phénomène, il est important de revenir sur ce qu’est la philosophie Xbox depuis quelques années, ainsi que les objectifs qui en découlent.

Tout d’abord, il faut bien avoir en tête qu’à contrario de Sony, Microsoft n’est pas plus intéressé que ça par le media qu’est la console de jeu. En effet, ces derniers voient le jeu vidéo au sens large, et la Xbox n’est donc qu’un canal d’entrée parmi tant d’autres (PC, mobile). Une volonté d’apporter le gaming au plus grand nombre qui se traduit par son objectif d’être le Netflix du jeu vidéo, lui même incarné par une offre Game Pass des plus complètes.

Hélas, la Xbox en particulier s’est heurté à un hic de taille : la cannibalisation de ses offres onlines. Même si le Game Pass est complètement différent du Xbox Live Gold, le premier cité à longtemps jouit d’une réputation de version premium du second, et malgré la forte communication de Microsoft sur le sujet, finalement peu de joueurs ont passé le cap d’un service à l’autre, puisqu’aujourd’hui la firme américaine recense 90 millions d’abonnés pour le Xbox Live, contre 10 millions pour le Game Pass. Une énorme base de clients potentiels pour le GP que Phil Spencer et sa team ont hâte d’intégrer, sans doute afin de rentabiliser les récents investissements.

Cependant, à confondre vitesse et précipitation, Xbox y aura laissé quelques plumes, et malgré leur bonne réaction et leur attitude sympathique, ils nous rappellent encore une fois qu’ils sont une entreprise avant tout.