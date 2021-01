PS5 et Xbox Series, une consommation d’énergie old-gen ?

Le NRDC (Natural Resources Defense Council – le Conseil National de Défense des Ressources Naturelles) est une organisation non-gouvernementale nord-américaine qui se préoccupe de l’environnement. Cette dernière s’est intéressée à la consommation en énergie des nouvelles consoles, et les résultats ne sont pas très bons.

Tout d’abord, l’organisation a noté que les deux consoles, PlayStation comme Xbox Series, consomment plus d’énergie que les machines qui les précédaient. Un drôle de recul technologique quand l’innovation est au cœur de la communication des constructeurs. Les deux consoles consomment ainsi entre 160 et un peu plus de 200 watts en fonctionnement, soit « plus qu’une grande télé de 60 pouces à laquelle elles seraient connectées pour être utilisées », remarque le NRDC. Seule la Xbox Series S sort un peu du lot, étant la console qui consomme le moins des quatre nouveaux modèles (c’est aussi celle dont les performances sont les plus réduites, ceci expliquant cela…).

Deux fonctionnalités en particulier sont pointées du doigt. En premier lieu, le Quick Resume des Xbox Series X|S. Les tests ont montré que pour un confort relatif et un gain de quelques secondes, cette fonctionnalité étaient extrêmement gourmande en énergie. Ainsi, en veille, la console consommerait moins d’1 watt, alors qu’avec le Quick Resume activé, sa consommation monte à 9, voir 10 watts. Des tests réalisé sur Series S, et le NRDC précise que sur la Series X, ces résultats devraient être plus importants encore.

Ainsi, l’organisation demande aux joueurs de se montrer raisonnables, et d’éviter d’utiliser cette fonctionnalité énergivore. Elle demande aussi à Microsoft d’activer le mode Économie d’Energie par défaut, alors que c’est aujourd’hui le Quick Resume qui est activé en sortant sa console de la boite.

Pour bien comprendre l’importance de cette consommation d’électricité, le NRDC explique que si 2/3 des possesseurs américains de Xbox Series utilisaient le Quick Resume (et on trouve ça déjà optimiste…), cela équivaudrait d’ici 2025 à une surconsommation d’énergie comparable à la totalité de l’électricité produite en un an par une grosse centrale à charbon. Vu comme ça, ça vaut peut-être le coup de patienter les 4 à 5 secondes que réclame le chargement d’un jeu ?

L’autre souci constaté concerne le streaming vidéo. Utiliser sa console pour accéder aux services de Netflix ou d’Amazon Prime consommerait de 10 à 25 fois (!) l’énergie demandée par des accessoires comme l’Apple TV, un Chromecast ou un Fire Stick. Une Xbox Series S consomme ainsi entre 30 et 40 watts pour jouer une vidéo depuis les services de streaming, quand une PlayStation 5 consomme autour de 70 watts.

Le NRDC a ainsi demandé à plusieurs reprises à Sony et Microsoft de réfléchir à la possibilité de munir les machines de puces dédiées à la vidéo moins énergivores.

Et parce que tout n’est pas négatif, l’organisation pointe enfin les bons résultats obtenus par les consoles en veille (avec le Quick Resume désactivé). Malgré la possibilité de redémarrer très rapidement, et de surveiller les éventuelles mises à jour, les mode veille consommerait moins d’1 watt.

Ce n’est pas la première fois qu’on pointe du doigt la cohabitation difficile entre souci de l’écologie et jeux vidéo. Les industriels s’étaient pourtant entendus aux côté des Nations Unies pour réfléchir à des solutions plus durables lors du forum Playing For the Planet, fin 2019. Alors vraies difficultés à mettre en place des solutions plus “vertes”, ou simple greenwashing ? On verra comment les deux géants répondent aux demandes du NRDC, si toutefois ils y répondent…