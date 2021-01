PS5 – Les fenêtres de sorties de quelques jeux attendus… Et ce n’est pas pour tout de suite !

On n’en entend pas beaucoup parler, mais ces derniers jour s’est tenu le CES 2021, le “Consummer Electronic Show”, ou la grand’messe de la tech. D’ordinaire un évènement plutôt important, l’épidémie de COVID et sa tenue en 100% numérique l’a forcé à une forme de discrétion. Si jadis, le jeu vidéo y tenait un grand rôle, ce n’est plus le cas depuis quelques années, même si le secteur y reste présent et profite souvent du salon pour faire quelques annonces. Sony y avait par exemple teasé sa PS5 – sans pour autant la révéler – dans une précédente édition.

C’est ainsi que Sony a annoncé lors du salon les fenêtres de sortie de quelques jeux que les possesseurs (et futurs possesseurs) de PS5 attendent impatiemment. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’impatience n’est pas ici une très bonne idée. Ainsi, Ghostwire: Tokyo, le jeu signé du studio de The Evil Within (mais avec un Shinji Mikami qui ne regarde tout ça que de loin), ne sortira pas avant Octobre prochain.

Concernant le jeu suivant, il faut regarder bien loin pour apercevoir la période de sortie de l’énigmatique Pragmata, le jeu de science-fiction (?) de Capcom. Ce dernier ne sera pas sur nos consoles avant 2023, et se prend donc un report d’un an… Et quelque part, on peut s’en réjouir ! Le trailer d’annonce affichait en effet une qualité graphique qui avait fait grincer quelques dents à l’époque pas si lointaine où il s’agissait de nous éblouir avec une PS5 qui était encore next-gen (c’est ici qu’on peu placer la fameuse citation de Shigeru Miyamoto sur les jeux repoussés…).

Stray, sur lequel nous n’avons pas non plus beaucoup d’informations si ce n’est qu’on y jouerait un chat dans un environnement cyberpunk, arriverait en octobre 2021. Enfin, le mystérieux Project Athia, de Square Enix, sortirait lui dans pile un an, en Janvier 2022. Le jeu avait beaucoup fait parler de lui lors de son annonce, avec une jolie bande-annonce qui… ne révélait pas grand chose ! Le titre lui même n’est probablement pas définitif. On sait par contre que le jeu sera une exclusivité PS5, au moins temporairement. La nouvelle que cache peut-être cette fenêtre de sortie lointaine, c’est que si Athia ne sort qu’en 2022, cela laisse de la place cette année pour une sortie de Final Fantasy XVI ?

On essaie de trouver le positif où on peut dans un planning de sorties décidemment un peu terne…