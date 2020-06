Pragmata – Une aventure pleine de gravité en approche

Au milieu de l’événement Sony consacré à la PS5, parmi les exclusivités de renom telles que Ratchet & Clank Rift Apart et Gran Turismo 7, nous avons trouvé des petits bijoux qui sont arrivés à pas feutrés sur nos écrans : l’un d’entre eux est Pragmata, et il s’agit sans doute du jeu vidéo le plus énigmatique qui ait été montré puisque sorti de nulle part. Bien que nous ne connaissions même pas le nom d’un des développeurs, l’on peut sans craintes attribuer le projet à Capcom qui a enregistré la marque quelques heures avant l’événement. C’est dire si le secret a été bien gardé !

La vidéo montre un monde en pleine apocalypse technologique, où une jeune fille se trouve au milieu d’une ville dystopique ; soudain, un robot la trouve et déclenche ce qui semble être un événement qui fait passer le monde en apesanteur. Ensuite, les deux personnages apparaissent sur la Lune, d’où ils regardent la Terre. Évidemment, un torrent de questions et de suppositions nous vient à l’esprit.

Au vu du trailer, il semblerait qu’il y ait un lien évident entre la jeune fille/cyborg et le/la cosmonaute. Allons-nous donc retrouver une sorte de gameplay à la The Last of Us à la sauce dystopie technologique ? Ou plus simple encore, quelle aventure nous réserve ce jeu ? En tous cas, il y a de quoi sourire, car le jeu fait partie d’une des rares nouvelles licences présentées hier.

Pragmata, pour l’instant, n’a rien montré d’autre que ce que nous avons expliqué ou supposé ci-dessus, et nous savons seulement qu’il faudra attendre au moins 2022 pour pouvoir y jouer sur PlayStation 5. De plus, nous ne savons toujours pas s’il s’agira d’une exclusivité, même si le fait que le jeu provienne de Capcom laisse largement supposer qu’il serait multi-support, à l’instar des différents Resident Evil, ou même du dernier Devil May Cry.