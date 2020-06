GhostWire: Tokyo – Shinji Mikami lève un peu le mystère sur le jeu

Présenté lors du dernier E3, il y a tout pile un an, GhostWire: Tokyo nous avait à la fois séduits et intrigués. C’était alors un court trailer qui nous montrait une capitale du Japon en proie à de mystérieux phénomènes, des gens disparaissant sans aucune forme d’explication. On y croisait une ville ultramoderne et des silhouettes qui pouvaient sembler venir tout droit d’un Japon féodal, le tout enrobé dans une bonne dose de fantastique. Avec en plus la signature prestigieuse de Shinji Mikami (Resident Evil, DMC, Vanquish, The Evil Within, etc.), et malgré l’absence totale de gameplay, on avait atteint un niveau de hype assez élevé !

Depuis la conférence vidéo consacrée aux premiers jeux PlayStation 5, on en sait un peu plus sur GhostWire: Tokyo, puisqu’une nouvelle bande-annonce incluant des éléments de gameplay a été présentée lors de l’événement.

Nous ne vous cachons pas qu’une petite déception s’est emparée de nous lorsque nous avons découvert qu’il s’agissait d’un FPS. Vraiment pas le genre de jeu auquel on s’attendait ! Néanmoins, attention, il ne s’agira pas d’un énième shooter random.

Déjà, aucune arme à feu au programme, il faudra faire avec les pouvoirs magiques du personnage, que celui-ci utilise à l’aide de “clés de doigts”, comme le faisaient les prêtres guerriers dans les films Histoires de Fantômes Chinois (les plus jeunes penseront peut-être à Naruto, également). En face du héros, une galerie monstrueuse qui, elle, ne déçoit pas : écolières en uniforme clichées, mais décapitées (!), salary men sans visage, démons masqués Hannya, ou autres fantômes orientaux traditionnels volants (on revient à Histoires de Fantômes Chinois !).

Visuellement, le jeu en envoie, et, entre ses images tout droit sorties de Matrix et ses torii, semble être une très belle illustration du poncif le plus répandu sur Tokyo, “à la lisière de la tradition et de la modernité”. Reste à voir si le gameplay sera à la hauteur.

GhostWire: Tokyo est annoncé pour 2021, et ne sera donc pas dispo au lancement de la console. Le jeu sera une exclu console temporaire PlayStation 5, et devrait donc, à l’image d’un Death Stranding, atterrir aussi sur PC.