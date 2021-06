[E3 2021] Hades s’exporte enfin sur les consoles PlayStation et Xbox

La conférence Xbox du Summer Game Fest a laissé une petite place à Hades au milieu des grosses licences de la firme américaine, et comme nous vous l’avions suggéré lors d’une précédente actu autour du jeu de Supergiant Games, Hades arrivera sur les autres consoles une petite année après son lancement sur Nintendo Switch, soit le 13 août 2021. Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour énormément de joueurs qui n’auraient pas encore pu se frotter à ce titre maintes fois récompensé en 2020 et même encore en ce début d’année 2021.

Lors de cette nouvelle sortie, Hades sera disponible day one sur le Xbox Game Pass, en numérique sur les stores PlayStation et Xbox, mais aussi en physique, sous condition d’acheter son exemplaire via le site Private Division, qui sera pour le coup le partenaire d’édition de Supergiant Games, qui on le rappelle, est un studio totalement indépendant, ce qui explique pourquoi ils ne passent que très rarement par de gros éditeurs pour publier leurs titres. Comme pour la version Switch, les versions physiques contiendront un code de téléchargement pour l’OST du jeu, ainsi qu’un livret illustré de 32 pages, et il y aura même une couverture exclusive pour les premiers acheteurs.

Côté technique, Hades pouvait souffrir de quelques ralentissement dans les moments chauds, et ce même avec une résolution en dessous des classiques 1080p. Heureusement, sur PS4 et Xbox One le jeu tournera en 1080p à 60fps sans aucun problème, et les PS5 et Xbox Series recevront quant à elles les honneurs du 4K/60fps que les joueurs réclament tant. L’expérience Hades sera donc optimale dans sur les dernières consoles, cependant, nous n’aurions pas dit non à un petit contenu supplémentaire pour l’occasion. Rien n’est prévu pour le moment, mais qui sait, gardons espoir pour une possible petite mise à jour de contenu dans le futur.