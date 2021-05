Hades pourrait bien enfin débarquer sur PS4 prochainement

Hades, le Rogue-like de Supergiant Games, autant acclamé par les joueurs que la critique, serait en train de gentiment se frayer un chemin jusqu’à la PS4, mais attention pour le moment aucune annonce officielle de la part de Sony. Comme bien souvent, c’est par le biais d’un organisme de classification, ici coréen, que l’on apprend la nouvelle. De manière générale, quand un titre commence à être listé quelque part c’est que tout ça commence à sentir bon, et nous avions par exemple eu ce cas pour Mass Effect : Édition Légendaire.

Mine de rien Hades est sorti depuis 2 ans et demi en accès anticipé sur PC, depuis bientôt 1 an sur Switch, et si l’on suit la logique actuelle des périodes d’exclusivité dans le jeu vidéo, il se pourrait bien que l’exclusivité console réservée à Nintendo prenne fin après une année, ce qui annoncerait une possible sortie de Hades sur PS4 pour l’horizon septembre/octobre. Il ne s’agit là que d’une hypothèse, mais quoi qu’il en soit, si le jeu sort enfin sur PS4, nous espérons que les joueurs auront tout comme sur Switch, la possibilité d’obtenir une version physique du jeu accompagné d’un code de téléchargement pour l’OST numérique.

Aussi, nous avons peu de doute à ce sujet, mais nous aimerions qu’en arrivant sur PS4, Hades corrige les défauts de framerate de la version Switch, dont la fluidité prend régulièrement un petit coup dans l’aile dès lors que trop d’ennemis et d’effets s’affichent à l’écran. Idem pour la résolution, un petit boost serait le bienvenue histoire de se rapprocher de la propreté de la version PC.

Maintenant, quid d’une version Xbox ? Rien à signaler pour le moment de ce côté, seule la version PS4 de Hades étant pour le moment remontée à la surface. Bastion reste d’ailleurs à ce jour le seul jeu du studio disponible sur la console de Microsoft, et pour cause, ce dernier était sorti à l’origine sur Xbox Live Arcade, ce qui n’aura pas été le cas des jeux suivants.