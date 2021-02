Hades se paie enfin une version physique sur Switch

Si vous suivez un minimum l’actualité autour du jeu vidéo, il vous aura sûrement été impossible de passer à côté de Hades. Élu jeu de l’année un paquet de fois par nombre de sites/magazines spécialisés, le jeu de Supergiant Games aura été pour nous l’un des temps forts de l’année passée. Disponible en démat’ sur PC et Switch jusqu’à présent, nous avons appris qu’il allait passer à la vitesse supérieure en se payant une version physique sur la console de Nintendo.

Alors qu’il est téléchargeable depuis septembre dernier sur Switch, Hades continue encore de se vendre comme des petits pains. Nous sommes justement allés voir un peu ce qu’il en était du côté du classement eShop des titres les plus vendus en ce moment, et Hades figure encore actuellement à la troisième place. L’idée de sortir une version physique est donc très bonne au vu du nombre de nouveaux joueurs qui continuent de découvrir ce titre.

Par contre, pour les fans du jeu qui ont déjà craqué pour la version numérique, et qui avaient peut-être même précédemment craqué pour la version PC lors de l’accès anticipé, cette version physique pourrait bien arriver un peu tard. Les seuls petits bonus venant s’ajouter à cette nouvelle mouture sont : l’OST numérique complète, ainsi qu’un compendium des personnages.

Alors certes, l’OST est excellente, avec un Darren Korb encore une fois à son plus haut niveau, mais quitte à faire bénéficier au jeu d’une version physique, une édition collector un peu plus classe et fournie aurait été la bienvenue, surtout que cela aurait peut-être davantage convaincu les fans ayant déjà acheté le jeu. Par contre, ce qui est très bien, c’est que l’OST à télécharger ne sera pas au format MP3, mais bien en Flac, ce qui vous garantit une qualité optimale des fichiers, et donc du son.

Enfin, Hades sortira en version physique dans le commerce dès le 19 mars prochain et exclusivement sur Nintendo Switch. Nous n’avons par contre encore aucun prix à vous communiquer, mais avec un jeu à 25 euros sur l’eShop et une OST à 8 euros sur Steam, nous espérons que cela tourne autour des 35 euros maximum. Nous mettrons à jour cet article très prochainement, dès que nous aurons l’information, donc n’hésitez pas à repasser régulièrement par ici.