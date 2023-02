Elden Ring : Le Chemin vers l’Arbre-Monde – Un manga loin d’être sans éclat

C’est ce qu’on appelle un bon timing. Alors qu’Elden Ring vient de fêter sa première bougie en dépassant les 20 millions de ventes, et que les rumeurs concernant un éventuel DLC vont bon train, c’est sur un autre support que le Royaume de l’Entre-Terre est prêt à se dévoiler. Le premier tome du manga Elden Ring : Le chemin vers l’Arbre-Monde est ainsi attendu pour le 2 mars prochain dans sa version reliée, en français. Les trois premiers chapitres étaient déjà sortis gratuitement sur internet en septembre, et aujourd’hui, seize chapitres sont disponibles en simultrad, suivant la sortie japonaise. Cette première version, éditée par Mana Books, contient les neuf premiers chapitres, pour une longueur de 170 pages.

(Critique de l’ouvrage Elden Ring : Le chemin vers l’Arbre-Monde réalisée à partir d’un exemplaire fourni par l’éditeur)

Dès les premières pages, colorées, du manga, le contexte est magnifiquement mis en place. Vous êtes bien dans le monde de l’Entre-Terre, théâtre des aventures que vous avez peut-être déjà vécues dans le jeu vidéo. La reine Malika est introuvable, le cercle d’Elden a été détruit, et les demi-dieux descendants de la Reine se partagent ses fragments. Un héros ou une héroïne pourra-t-il remettre ce monde sur le droit chemin ? Le contexte de l’œuvre originale, fruit de la collaboration entre Hidetaka Miyazaki et Georges R.R Martin, est respecté.

Cependant, dès le passage au noir et blanc, le ton change. Le sans-éclat que vous êtes, héros de vos aventures vidéoludiques, devient un personnage complètement tourné en ridicule, dans un monde habilement partagé entre parodie absurde et respect de l’œuvre originale. Soyons clairs tout de suite, le sérieux et le côté sombre du monde créé par From Software prend un sacré coup dans cette adaptation. Le travail de Nikiichi Tobita, reconnaissable à la qualité de ses dessins, mais surtout à son humour déjanté, fait des merveilles, pour ceux qui seront capables de s’écarter de l’œuvre originale. Si vous connaissez Elden Ring et que vous ne souhaitez pas déconstruire le mythe et le mystère qui plane continuellement sur l’Entre-Terre tout au long du jeu, nous vous conseillons de vous abstenir de lire la version manga. Si vous souhaitez découvrir autrement le magnifique monde créé par From Software, et vous surprendre à sourire voire à rire, foncez.

S’il y a bien une chose qui ressort de ce premier tome d’Elden Ring, c’est que Nikiichi Tobita est un passionné du travail de From Software, et de Miyazaki. Malgré l’humour loufoque assumé, il rend un véritable hommage aux mondes et aux gameplays développés depuis des années, depuis Demon’s Souls. Tout dans le manga transpire l’expérience de jeu, et le mangaka enchaîne les anecdotes et références humoristiques tout au long des neuf chapitres. Ce premier épisode s’avère être une mine d’or pour les fans, qui se reconnaîtront forcément dans certaines phrases ou aventures vécues par notre anti-héros.

Dans ce manga, vous découvrirez ou redécouvrirez une galerie de lieux et de personnages hauts en couleur (malgré le noir et blanc). Nikiicha Tobita n’invente rien, il adapte. Mélina, Torrent, Blaidd le semi-loup, ou encore Margit le Déchu, premier boss du jeu vidéo, se présenteront sur la route du héros, dans des versions plus ou moins proches de leurs alter-égo vidéoludiques. L’auto-dérision dont fait preuve From Software est rafraîchissante, même si elle dénote encore une fois par rapport à l’univers auquel le studio nous a habitués par le passé.

Ce premier tome apparaît pour nous comme une réussite. Mêlant habilement différents types d’humour, du comique de répétition à l’humour potache, tout en respectant le jeu à qui il doit sa propre existence, il apporte une vraie bouffée d’air frais sur l’Entre-Terre. Difficile de rester de marbre devant le parti pris énorme de l’adaptation, qui laissera du monde sur le bord de la route. Nous attendons avec impatience la suite, en espérant également une chose : que le manga ne s’étire pas trop sur la durée, sous peine de perdre de sa force comique et visuelle.