“Nouveau” manga, traduction… Sakura Wars bouge encore !

Gros succès au Japon dans les années 90, la licence Sakura Wars n’arrive pas à s’imposer en Europe. Ainsi, le soft reboot soigné sorti au printemps 2020 en France marquait les espoirs de SEGA d’imposer la licence à l’international, comme pour Yakuza et Persona, deux autres licences SEGA emblématiques très “japano-centrées” qui sont devenues des valeurs sures hors de l’Archipel.

Hélas, ni le casting haut de gamme (avec notamment Tite Kubo, auteur du manga Bleach!, au chara design), ni la production léchée (c’est un partenaire du studio Trigger qui a réalisé les animations) n’a permis à Sakura Wars de s’imposer en occident. Et depuis cette sortie commercialement décevante (300 000 copies écoulées tout de même à fin 2020), nous n’avons plus entendu parler de la série, si ce n’est pour un spin-off sous forme de jeu mobile à l’échec retentissant, débranché quelques semaines après sa sortie…

Pourtant, il reste une communauté de fans qui continue à faire vivre la Division des Fleurs, et on a appris il y a peu qu’un patch était en cours de finalisation pour nous permettre de jouer à Sakura Wars 2, l’épisode sorti sur Saturn en 1998. Aucun jeu Sakura Wars n’était en effet sorti du Japon avant le New Sakura Wars de 2020, qui est quand même le 6ème épisode. L’équipe de passionnés qui s’est attelé à la tâche s’était déjà chargé de la traduction (en anglais) du tout premier jeu, et leur patch est toujours disponible.

Excited to reveal that we've been hard at work on a translation for #SakuraWars2 on Saturn since summer ‘21! Happy to say that most of the translation is done. Keep an eye out for updates! @SegaFanatic5188 @bowloflentils @matto_bii @Crouching_Mouse @JustJoqu @burntends2 pic.twitter.com/dP8NvhHw1K

— NSteam (@NoahSteam_) January 7, 2023