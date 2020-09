Sakura Wars – SEGA présente un RPG mobile ambitieux

Nous évoquions il y a quelques jours le mystérieux Project B.L.A.C.K. teasé par SEGA comme étant une potentielle suite/ spin off de Sakura Wars. Ce qui s’est depuis vérifié ! C’est en effet dans un programme aussi long que complet qu’a été annoncé Sakura Kakumei Hanasaku Otome Tachi, nouvelle itération de la licence à destination des mobiles.

Qui dit jeu mobile ne dit pas forcément “sous-produit”, surtout au Japon ou le format règne en maître (voir notre reportage à ce sujet !), et SEGA semble mettre les moyens dans ce nouveau titre, comme en témoigne le lancement à gros budget, et l’OAV qui servira d’introduction scénaristique à ce nouveau Sakura Kakumei.

Situé plusieurs dizaines d’années après le Sakura Wars PS4, Sakura Kakumei se déroule dans un Japon qui a finalement abandonné la vapeur pour se développer autour du pétrole. Les Spiricle Strikers steampunk des épisodes précédents (les mechas pilotés par les héroïnes) ont donc été abandonnés au profit de Spiricle Dresses, qui ressemblent plus à des armures de combat (certes imposantes) qu’à des robots.

Fidèle à la licence, le trio d’héroïnes qui a été présenté forme à la fois une troupe de spectacle et un groupe de combattantes. Le groupe B.L.A.C.K., dont une chanson avait été révélée il y a quelques jours, formera la troupe concurrente, sans pour autant être les “méchants” de l’histoire.

En terme de gameplay, on retourne aux origines de Sakura Wars/ Sakura Taisen, avec le mix de visual novel et de tactical qui donne son identité à la série depuis 1996. Les premières images sont d’ailleurs assez impressionnantes pour un jeu mobile, qui semble particulièrement ambitieux.

Malheureusement, les espoirs de le voir arriver chez nous restent minces, même si on sait que SEGA s’est montré plutôt ouvert aux sorties occidentales ces dernières années (Judgment, Persona 5 Royal, Yakuza 7, et Sakura Wars, justement, ont tous bénéficié de sous-titres multilingues). Sakura Kakumei sortira cet automne au Japon, sur iOS et Android.