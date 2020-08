SEGA tease Project BLACK – Un spin-off de Sakura Wars ?

C’est avec un clip mettant en scène trois idols virtuelles donnant de la voix devant une assemblée de glowsticks que SEGA a lancé la communication autour d’un nouveau projet (un nouveau jeu ?) connu pour l’instant sous le titre Project BLACK (ou simplement B.L.A.C.K.). La chanson est intitulée Wonderful Future et est signée Kohei Tanaka, à qui l’on doit déjà la musique de la série Sakura Wars.

Ce n’est pas le seul lien qui existe entre ce nouveau titre et Sakura Wars : les trois héroïnes de Project BLACK portent des tenues militaires sur une scène ornée de drapeaux ; et on se rappelle que la troupe de Sakura Wars mêlait elle aussi défense nationale et performance scénique. Mais aussi, et surtout, Gematsu avait repéré en mai dernier une série de dépôts de propriétés intellectuelles liés de près ou de loin à Sakura Wars : Sakura Wars B.L.A.C.K., Sakura Ishin (= Sakura Restauration), Sakura Kakumei (= Sakura Révolution).

Alors, adaptation de l’univers à un nouveau support ? Spin-off ? Une page web et un compte Twitter associés à ce nouveau titre sont apparus en même temps que la vidéo, où l’acronyme B.L.A.C.K. est explicité. B.L.A.C.K. signifie ainsi Brillant Legislative Artistic Celebrity Knights. Si l’on devait essayer de deviner de quoi il s’agit, le terme Legislative, associé à la vidéo mettant en scène les trois chanteuses nous ferait pencher pour un jeu de gestion de carrière, où il serait question de jouer les managers pour les trois chanteuses-soldats…

Autre indice, la page web du jeu mentionne parmi les copyrights le Google Play Store et l’Apple App Store, nous orientant vers un probable jeu mobile. Ce qui ne fait pas notre affaire, la grande majorité des jeux mobiles japonais n’arrivant jamais de ce côté-ci du monde.

Pour en savoir plus, SEGA nous donne rendez-vous le 2 septembre prochain, date à laquelle nous serons vraisemblablement en mesure de vérifier toutes nos suppositions…