Jouer à la Sega Saturn sur Nintendo Switch est désormais possible

Après la Nintendo 64 et la MegaDrive, la Sega Saturn arriverait-elle dans l’abonnement Nintendo Switch Online ? Malheureusement (ou heureusement pour nos cartes bancaires), non. Par contre, figurez-vous qu’il existe bel et bien un moyen de jouer à des jeux Saturn sur Nintendo Switch, et ce grâce à la sortie d’une compilation tout ce qu’il y a de plus légal. Celle-ci porte le nom de Cotton Guardian Force Saturn Tribute, et porte en son sein une petite subtilité qui ouvre le champ des possibles pour les amateurs de rétrogaming.

Les collectionneurs et fans de jeux rétro ne sont sans doute pas passés à côté de l’annonce de l’arrivée de cette compilation rassemblant trois titres très appréciés par les amateurs de shmups : Cotton 2, Cotton Boomerang et Guardian Force sur Nintendo Switch. Il s’agit de trois jeux de la société japonaise Success réédités pour célébrer les trente ans de la saga Cotton.

Nous parlions de subtilité, et pour en saisir toute la portée, il convient de rappeler quelques petites choses concernant les rééditions de jeux. Quand il s’agit de ramener à la vie d’anciens succès du jeu vidéo, deux options moins coûteuses qu’un remaster ou un remake se présentent aux éditeurs : soit porter le code de l’ancien jeu sur la nouvelle machine (une vraie galère), soit utiliser un émulateur. Success Corporation a opté pour ce second choix. Pour le plus grand bonheur des hackers.

Contrairement à la croyance populaire, l’utilisation d’émulateurs pour faire tourner d’anciens jeux sur des consoles récentes est bien plus anodin qu’il n’y paraît. Dernier gros exemple en date : Super Mario 3D All-Stars. La trilogie de Mario 3D tournait en effet sous émulateurs Nintendo 64, GameCube et Wii. Eh oui, même Big N, qui prend malin plaisir à pourchasser les vilains pirates amateurs de rhum roms, utilise des émulateurs pour se remplir les poches.

Pour en revenir à Cotton Guardian Force Saturn Tribute, les hackers de GBAtemp se sont aperçus qu’en remplaçant l’image des jeux inclus dans la compilation par celles d’autres jeux Sega Saturn, la Switch se transformait alors en véritable Saturn portable ! On ne vous expliquera pas exactement la marche à suivre, les petits malins qui veulent tenter le coup sauront trouver les tutos appropriés. Nous ne vous ferons pas non plus le laïus habituel concernant l’émulation, que c’est maaaaaal et que vous n’avez pas le droit de jouer à des jeux que vous ne possédez pas.

Enfin, pour celles et ceux qui ont juste envie de pouvoir profiter de cette trilogie nostalgique, sachez que Strictly Limited Games prépare des éditions physiques pour celle-ci, en version PS4 et Switch. Les précommandes seront ouvertes dès le 17.10.2021 pour les différentes versions collectors de la bête.