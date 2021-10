Nintendo Switch Online – Tout ce qu’il faut savoir sur le pack additionnel

C’est lors du Nintendo Direct du 24 septembre dernier que nous a été révélée officiellement l’existence du pack additionnel à son abonnement déjà existant Nintendo Switch Online. Tout en nous donnant rendez-vous ultérieurement pour plus de détails, et notamment la tarification, la firme d’Osaka nous avait esquissé les contours de cette offre premium. L’actuel abonnement offre à ses souscripteurs divers services. En plus de la possibilité de jouer en ligne aux jeux le permettant, des sauvegardes conservées dans le cloud et diverses réductions sur l’e-shop, un accès à un catalogue de 58 jeux Nes et 49 jeux Super Nes leur est accordé. À noter également que les personnes abonnées à ce service obtiennent le droit d’acheter sur le site de Nintendo des manettes collector Nes et Super Nes, mais aussi les nouvellement présentées Nintendo 64 et Mega Drive pour la somme de 49,99 €.

Ce pack additionnel au Nintendo Switch Online offrira, comme son nom l’indique, des avantages additionnels à ses abonnés. La principale valeur ajoutée sera un catalogue supplémentaire de jeux historiques Nintendo 64 et Mega Drive accessibles depuis une application à installer sur sa console. Pour le lancement, les jeux Nintendo 64 proposés seront au nombre de neuf :

Super Mario 64

Mario Kart 64

Lylat Wars

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Dr. Mario 64

Mario Tennis

Operation WinBack

Sin and Punishment

Nintendo devrait, comme ce fut le cas pour la Nes et la Super Nes, ajouter au fil des mois d’autres titres. Ils ont d’ailleurs déjà confirmé la présence future de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shard, Paper Mario ou encore Pokémon Snap. Big N a également précisé que les titres seraient disponibles en version nord-américaine et 60Hz, mais que certains titres bénéficieraient d’une version Pal européenne (en 50Hz donc) avec un choix de langue. Un mode online devrait être également présent sur quelques jeux non précisés pour le moment.

Au niveau du catalogue Mega Drive, ce sont quatorze titres qui seront présents pour le lancement du Pack Additionnel au Nintendo Switch Online :

Golden Axe

Strider

Musha

Shining Force

Sonic the Hedgehog 2

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Streets of Rage 2

Shinobi 3

Ecco the Dolphin

Gunstar Heroes

Phantasy Star IV

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Ristar

Pas d’information supplémentaire sur d’éventuels ajouts ultérieurs, mais nul doute que Nintendo étoffera également cette offre dans les prochains mois.

Le pack additionnel au Nintendo Switch Online devrait permettre aux joueurs d’accéder à des contenus supplémentaires normalement payants, à commencer par celui présenté ce jour pour Animal Crossing: New Horizons : Happy Home Paradise. Ce DLC pourra bien sûr être acheté à part, mais en l’intégrant à sa nouvelle formule d’abonnement, Nintendo espère attirer dans son escarcelle un grand nombre d’aficionados du titre feel-good vendu à plus de 31 millions d’exemplaires. Une vitrine parfaite pour la mettre en lumière.

Des ajouts somme toute intéressants, mais il manquait encore la date de disponibilité ainsi que le tarif de l’offre. Manque aujourd’hui comblé puisque c’est dès le 26 octobre 2021 que les joueurs pourront souscrire au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour un montant de 39,99 € par an pour un abonnement individuel, ou 69,99 € pour un abonnement familial incluant huit comptes. Un doublement du tarif donc, car l’abonnement initial est proposé à 19,99 € par an (ou 34,99 € pour l’abonnement familial). Pour les abonnements en cours, Nintendo a précisé qu’il sera possible de le convertir vers l’abonnement global intégrant le pack additionnel, la réduction adéquate se faisant automatiquement au moment du paiement. Pour le moment, aucune offre mensuelle ou trimestrielle au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel n’a été évoquée.

D’ici le 26 octobre, Nintendo devrait éclairer les dernières zones d’ombres autour de sa nouvelle formule d’abonnement et, qui sait, peut-être nous dégainer une dernière surprise à y intégrer.