À quoi jouer après Animal Crossing: New Horizons ?

Animal Crossing: New Horizons a apporté une évasion bienvenue à sa sortie en 2020. Hasard du calendrier et des circonstances, le titre made in Nintendo est devenu une véritable bouffée d’air frais pendant la période troublée par la COVID-19. Personnages kawaii à souhaits, vie insulaire décontractée et chasses aux papillons ont rythmé l’année écoulée.

Mais maintenant Tom Nook commence à vous taper sur le système, vous êtes peut-être allé aussi loin que vous le pouviez, vous n’avez pas de Switch et enragez de ne pas pouvoir planter des navets, ou vous cherchez peut-être simplement quelque chose de différent pour occuper votre temps. Simulations de vie, d’agriculture, de cimetière ou d’exploration “à la cool” en passant par d’autres genres plus variés, nous avons ce qu’il vous faut.

My Time at Portia (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One) :

Vous avez hérité de l’ancien atelier de votre père, mais il a connu des jours meilleurs. L’héritage en question est plutôt en piteux état. Mais ce n’est pas grave, car vous pouvez maintenant ramasser des tonnes d’items, fabriquer des objets, cultiver des légumes, élever des animaux et vous lier d’amitié avec les habitants de la région tout en redonnant à l’atelier sa gloire d’antan.

La décoration de votre ferme et l’aménagement de votre atelier vont devenir vos principales préoccupations dans ce jeu à l’esthétique adorable, et à la prise en main on ne peut plus simple. Le jeu a également la sagesse de s’éloigner de son modèle de chez Nintendo, en proposant de l’exploration de donjons, et des mini-jeux plutôt variés, qui vous récompenseront largement par moult monnaies, items, vêtements et autres joyeusetés. My Time at Portia est une version intelligente et amusante de la simulation de vie agricole.

Cosy Grove (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac OS) :

Si ce titre présente de nombreuses similitudes avec Animal Crossing: New Horizons, comme la décoration de l’île et le fait de se lier d’amitié avec des PNJ, il a également repris certaines idées et les a grandement améliorées. C’est notamment le cas de la narration dans Cozy Grove. Contrairement à AC: NH, où l’histoire est juste un prétexte et principalement conçue comme un long tutoriel, Cozy Grove a mis en place un récit riche et profond qu’il faut démêler pour comprendre ce qui est vraiment arrivé aux habitants de l’île.

Concernant lesdits PNJ, chacun d’entre eux a un véritable background travaillé et tous ont quelque chose à vous apprendre à propos de l’île hantée (Edgar Allan Poe aurait sans doute aimé ce jeu) sur laquelle vous avez atterri, et sur vous-même.

Disponible sur toutes les plateformes à petit prix (12 € environ), le jeu de Spry Fox LLC est sans doute la meilleure alternative à Animal Crossing pour qui accorde de l’importance à l’histoire et à la narration. Ajoutez à cela une esthétique 2D rappelant l’aquarelle, et vous serez forcément séduit.

Stardew Valley (Android, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Mac OS, PC, PlayStation Vita)

Cette fois-ci, c’est de la ferme de leur grand-père dont les joueurs vont hériter, livrée avec de vieux outils et une petite somme d’argent. Les terres arables ont perdu beaucoup de leur vigueur depuis que la Joja Corporation s’y est installée. Serez-vous capable de rendre à votre vieille ferme et à la ville voisine leur splendeur d’autrefois ?

Stardew Valley a fait l’objet d’immenses éloges depuis sa sortie et non sans raison. Il offre un solide gameplay ouvert qui vous permet de découvrir les choses à votre propre rythme, et facilite le choix d’un ou plusieurs chemins d’évolution de votre personnage. Sublimé par un pixel art de haut vol, par une écriture superbe et accompagné d’une musique superbement composée, le titre est non seulement une belle simulation de vie, mais aussi un très grand jeu, qui doit autant à Animal Crossing qu’à Minecraft et Terraria.

De plus, il est à petit prix un peu partout (aux alentours de 15 €).

Garden Paws (PC, Mac OS)

Une fois encore, vous avez hérité de la maison de vos grands-parents et vous devez vous mettre les mains dans le cambouis les travaux pour que la maison retrouve sa splendeur d’antan. En plus de cela, Frank le Koala et le maire Wilson auront besoin de vous pour faire prospérer votre petite communauté. Que vous soyez besogneux (trouver des pièces, planter des graines et réparer des outils…) ou plutôt “chill” (profiter d’un hamac au soleil, allez pêcher…), le choix vous appartient.

Pour les joueurs qui aiment les jeux de gestion, les RPG, les jeux d’aventure et de simulation, Garden Paws est un jeu que vous devez essayer. Très séduisant avec ses petits animaux mignons au possible en guise de héros, le titre de Bitten Toast Games cache en fait une redoutable profondeur de jeu.

Harvest Moon : Lumière d’Espoir (Nintendo Switch, PlayStation 4, Android, PC)

Un monde adorable où vous pouvez faire pousser vos cultures, élever du bétail et collecter des tonnes de matériaux pour crafter tout ce qui est imaginable. Voilà résumé en une phrase le cœur du jeu d’Harvest Moon. Si le cœur vous en dit, vous pourrez également trouver votre âme-sœur et l’épouser, pour profiter à deux de votre ferme.

Si les jeux au rythme lent ne vous rebutent pas, et que vous aimez les intrigues qui se dévoilent petit à petit, ce jeu peut être une bonne alternative à AC: New Horizons pour vous. Les personnes moins patientes et celles qui recherchent quelque chose d’un peu plus stimulant devraient aller voir ailleurs.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Nintendo Switch)

Entretenir et faire prospérer votre ferme personnelle en vous occupant des cultures et du bétail, ça vous dit ? Lorsque vous n’êtes pas en train de bêcher et ramasser vos légumes, vous pouvez aller pêcher, cuisiner, nager ou aller discuter avec vos voisins. Vous pouvez aussi aider votre personnage principal à trouver l’amour. La formule classique en somme.

Mais au-delà de ce classicisme, Story of Seasons arrive à tirer son épingle du jeu. Graphismes très colorés, gameplay accessible mais riche et personnages sympathiques sont au rendez-vous. L’artisanat et la collecte d’items sont bien dosés. S.o.S. est un jeu savamment construit, accueillant et qui offre suffisamment de possibilités de jeu pour ne jamais s’ennuyer.

Animal Crossing: Pocket Camp (Android, iOS)

En fait, vous n’osez pas vous l’avouer, mais vous voulez toujours plus d’Animal Crossing ? Vous devriez jeter un coup d’œil à son itération mobile. Fabrication d’objets, collecte des meubles et décoration de camping, tout y est. Vous rencontrerez également divers animaux et pourrez les inviter à partager votre vie au camping.

On a ici toute la formule Animal Crossing dans une version mobile. Vos voisins ne viendront dans votre camp que si vous achetez les meubles qu’ils aiment, et faites des tâches particulières pour renforcer votre amitié. Vous pouvez également vous lier d’amitié avec d’autres joueurs. Enfin, petite précision, il n’y a que peu d’achats in-app, et ils ne sont pas bloquants dans votre évolution. Dans l’ensemble, c’est un jeu amusant qu’on ne peut que recommander aux fans d’A.C.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, Xbox One)

Petit coup de cœur pour ce Yonder, qui assume l’héritage d’Animal Crossing, et fleure bon le délicat parfum de Breath of the Wild.

Vous vous retrouverez projeté dans le magnifique monde de Gemea, où vous pouvez récolter des objets, fabriquer des outils, gérer une ferme, accomplir des quêtes pour les habitants… Comme d’habitude dirait Cloclo. Mais le twist qui renouvelle la formule ici est tout le volet exploration qui vous est offert. Gemea est un monde vaste, empli de créatures mystiques et d’objets rares à découvrir. Des vastes champs aux hautes montagnes, découvrir le monde de Yonder est un plaisir indéniable.

Graveyard Keeper ( Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Linux, Mac OS)

Vous en avez vraiment ras le bol de tous ces bons sentiments ? Les simulations de vie où vous exploitez des fermes vous sortent par les yeux ? Graveyard Keeper chamboule le concept de life-sim en vous faisant gérer un cimetière. À vous de faire tout ce qui est nécessaire pour rendre votre entreprise lucrative. Allez-vous vendre des parties de corps pour gagner de l’argent ? Effrayer les villageois pour qu’ils aillent plus souvent l’église ? Ou essayer d’étendre votre activité pour inclure des festivals de brûlage de sorcières ?

Autant d’activités à la fois malaisantes et satisfaisantes dans ce RPG-Life-sim à l’humour noir, qui prend un malin plaisir à vous faire faire de vilaines choses particulièrement répréhensibles.

A Short Hike (Nintendo Switch, PC, Linux, Mac OS)

Un véritable joyau. Aucune autre expression ne saurait mieux définir ce qu’est A Short Hike. Le titre est un voyage magique, à la fois relaxant et quelque peu mélancolique, dans un monde qui assume des influences tenant autant d’Animal Crossing et Breath of the Wild que de Kentucky R0ute Zero.

La direction artistique, la conception de la carte, les musiques planantes, les personnages et l’écriture du jeu sont remarquables. Si l’aventure est assez courte, elle n’en sera pas moins inoubliable. Un jeu marquant pour tous ceux qui ont osé s’y essayer. Ce one-man-project d’Adam Gryu est un must-have.

Voilà de quoi vous changer de l’air iodé d’Animal Crossing: New Horizons. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des alternatives à AC: NH. N’hésitez pas à venir ajouter vos propres coups de cœur dans les commentaires !