Animal Crossing: New Horizons – Détails de la mise à jour 2.0

Lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo avait annoncé un Animal Crossing: New Horizons Direct. Diffusé ce vendredi 15 octobre, il aura peut-être su vous étonner par ses nombreuses nouveautés qui viendront, dès le 5 novembre, adoucir la vie sur votre île. Tout d’abord, cette mise à jour gratuite signe le retour de personnages emblématiques de la série Animal Crossing. Attendu par la communauté de joueurs, Robusto, le barista, reviendra ouvrir son café, Le Perchoir, à l’étage du musée, de quoi profiter d’une petite pause café avec les insulaires. D’ailleurs, vous allez pouvoir inviter d’autres personnages en utilisant des cartes amiibo à partir du téléphone du café.

Parmi les autres personnages, on retrouve Amiral qui vous emmènera voguer vers d’autres horizons en chanson : des îles emplies de mystères avec une flore inconnue, différentes saisons et d’autres fuseaux horaires.

L’île de Joe, le photographe, se développe ! Ce dernier souhaite inciter des marchands à ouvrir des commerces sur son île. Vous allez pouvoir participer à une collecte de dons pour réaliser ce souhait. Des personnages aux visages familiers tels que Rounard, Sarah, Blaise et Racine viendront tenir boutique sur l’île. Risette et Serge, introduits dans Animal Crossing: New Leaf, feront leur grand retour et vous offriront leurs services pour personnaliser les meubles ne pouvant pas être bricolés sur l’établi. D’autres personnages iconiques seront à nouveau présents, comme Astrid, la grande voyante, qui vous prédira l’avenir quotidiennement et également Ginette, ancienne propriétaire de l’Esthétichien, qui pourra enseigner au joueur de nouvelles coupes de cheveux.

Mais ce n’est pas fini concernant cette grande mise à jour gratuite. Dès le 5 novembre, vous allez pouvoir cultiver vos légumes (pommes de terre, carottes, etc.) dans votre propre potager, les récolter et les cuisiner pour créer de délicieux plats et boissons grâce à des recettes de cuisine rejoignant les plans de bricolage.

D’autant plus que dans Animal Crossing: New Horizons, bien des mystères résident sous les pieds des insulaires. En effet, jusqu’à maintenant, il était possible de déterrer des fossiles et grâce à cette mise à jour, vous allez pouvoir trouver des gyroïdes avec chacun sa propre mélodie.

Nook Inc. s’applique aussi à rendre la vie des insulaires plus douce et confortable en proposant de nouveaux services, partant de l’aérobic à l’agrandissement de l’espace de rangement en passant par l’ajout d’arrêtés qui permettront d’adapter votre île à vos envies, comme par exemple en encourageant les résidents à se lever plus tôt ou à rester éveillés plus tard que d’habitude.

Nintendo répond à l’attente de beaucoup de joueurs en ajoutant tout ce contenu gratuit, mais a surpris en proposant un DLC payant : Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Grâce à ce nouveau DLC, qui va beaucoup plus loin que Animal Crossing: New Leaf – Happy Home Designer, les joueuses et les joueurs vont pouvoir, dans Animal Crossing: New Horizons, concevoir des villas de vacances idéales dans la station balnéaire des Villas de Lou située dans un archipel avec une multitude d’îlots. Les insulaires pourront installer des meubles et aménager l’intérieur après avoir choisi un emplacement de rêve. Avec ce DCL, ce sont de nouvelles techniques de décoration qui s’offrent à vous, comme l’arrivée des cloisons mobiles pour restructurer l’intérieur, l’ajout de piliers et de séparateurs pour diviser les pièces ou encore des bruits d’ambiance qui donneront vie aux lieux. Plus vous allez satisfaire de requêtes, plus vous allez devenir des décorateurs confirmés et exhausser de nouveaux souhaits comme, par exemple, suggérer à deux personnages de devenir colocataires ou encore proposer de redécorer la villa d’un ancien client.

Lou pourra vous proposer de restaurer des infrastructures qui sont à l’abandon sur l’archipel pour en faire une école, un restaurant ou encore un café. Une nouvelle application fait son apparition dans le NookPhone : le Réseau des joyeux décorateurs, qui vous permettra de prendre en photo les villas et les sauvegarder dans le catalogue de l’agence de Lou. Vous pourrez également admirer les créations publiées par les autres joueurs du monde entier. Durant votre travail de décorateur, vous serez amené à parler aux visiteurs de la station balnéaire, mais il est possible d’inviter un personnage en utilisant une carte amiibo de la série Animal Crossing pour leur offrir de belles vacances dans leur propre villa de rêve. De plus, vous aurez l’opportunité d’appliquer les techniques acquises au sein de l’archipel pour rénover votre propre maison et, pour les plus aguerris, rénover les maisons des autres résidents de l’île.

Que ce soit au café ou aux Villas de Lou, vous allez pouvoir inviter vos personnages favoris grâce aux cartes amiibo et comme Nintendo pense à tout, de nouvelles cartes amiibo Animal Crossing série 5 seront disponibles dès le 5 novembre. Chaque paquet contiendra trois cartes et la série 5 comprend un total de 48 personnages dont des inédits.

Quant au service NookLink de l’application Nintendo Switch Online, celui-ci sera mis à jour avec de nouveaux articles qui pourront être échangés contre des points Nook et intégrera également un « Journal de ton île » qui permettra au joueur de consulter les actualités de son île.

Une chose est sûre, avec l’arrivée de ces deux grandes mises à jour le 5 novembre, les joueurs et joueuses vont pouvoir encore profiter longtemps de leur île paradisiaque. L’ajout de nouvelles fonctionnalités ainsi que du gameplay additionnel ne peuvent être que des points bénéfiques pour donner au jeu un second souffle. L’annonce d’un DLC payant et la mention du fait que cette mise à jour gratuite serait la dernière est pour nous l’occasion de soulever une question : doit-on s’attendre à d’autres DLC payants pour Animal Crossing: New Horizons ? On pourrait s’imaginer un DLC qui agrandisse la collection d’insectes, de poissons et de fossiles, par exemple…