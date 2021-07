Nintendo Switch – La nouvelle gamme OLED a été annoncée !

Après énormément de spéculations à propos d’une potentielle Switch Pro en préparation chez Nintendo, que ce soit avant ou après l’E3, on avait étrangement un sentiment de vide, étant persuadé que nous allions avoir des nouvelles à ce sujet. Mais c’est en ce 6 juillet 2021 que nous avons eu enfin l’annonce d’une nouvelle gamme pour la Nintendo Switch: le modèle OLED ! Cette annonce sortie de nulle part est bien évidemment accompagnée de beaucoup d’attentes et d’espérance, donc, qu’est-ce qui nous attend avec cette gamme OLED ?

Certainement dans un souci de rendre l’aspect nomade plus ergonomique et confortable, cette Switch “Pro” nous propose un support beaucoup plus grand, ajustable, qui semble aussi beaucoup plus résistant que l’ancien. Et c’est aussi un point important à soulever pour cette gamme OLED : tout a l’air beaucoup plus épuré, beaucoup mieux travaillé et fini d’après le trailer. On a moins l’impression d’avoir quelque chose de fragile en main. De plus, le dock a l’air également beaucoup mieux peaufiné. Ce qui est clair, c’est que l’aspect esthétique a été au centre des envies de Nintendo pour cette nouvelle version.

L’écran quant à lui, a aussi été repensé pour permettre à la Switch de monter en gamme à ce niveau. Sept pouces, un écran plus fin, un panel de couleur beaucoup plus intense, tout est là pour satisfaire nos yeux, et nos oreilles, les capacités sonores étant elles aussi améliorées, ce qui n’était clairement pas de trop (enfin, en théorie, à voir ce qu’il en sera concrètement, Switch OLED entre nos mains et nos esgourdes).

Le dock de la Switch OLED a été aussi quelque peu modifié. En effet, Nintendo y a ajouté un port pour câble ethernet. Sûrement dans un but d’améliorer la connexion internet des joueurs Switch. Malgré ce fait, beaucoup de joueurs se connectant à des jeux en lignes sur la Switch (Super Smash Bros. Ultimate ou Splatoon 2 entre autres) soulignent les problèmes internes des serveurs Nintendo. L’ajout d’un port ethernet ne suffira peut-être pas à régler ces problèmes assez gênants pour les joueurs.

Cette Switch OLED nous vend du rêve sur le papier, Nintendo s’offrant même le luxe de nous offrir des images de Splatoon 3 et de Zelda: Breath of The Wild 2. Dans tous les cas, ce sera très prochainement que nous pourrons nous faire un réel avis sur cette gamme OLED annoncée aujourd’hui, car cette dernière a été annoncée pour le 8 octobre prochain !