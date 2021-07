Endless Dungeon – Le Rogue-lite spatial montre son gameplay

Amplitude Studios, sûrement dans un but de développer son univers, nous a annoncé il y a quelque temps, lors des Game Awards 2020, leur nouveau titre : Endless Dungeon. Le jeu sera proposé sur énormément de plateformes différentes (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC). Pour les fans de Rogue-lite en équipe, c’est le jeu rêvé. On a pu avoir un avant-goût de ce que sera le jeu lors du Summer Game Fest 2021, de quoi nous faire attendre. Mais qu’est-ce que ça vaut ?

Pour les aficionados des Rogue-lite, vous connaissez sûrement Dungeon of The Endless, Rogue-lite au gameplay lent, par phase, sorti en 2014 par le même studio ? Chez Amplitude Studios, l’avantage, c’est qu’en inversant le nom, donc en passant de Dungeon of The Endless à Endless Dungeon, cela vous donne un tout nouveau jeu. Enfin, pas vraiment.

En voyant ces nouvelles images de gameplay, on peut dire une chose : on est dans le même univers que Dungeon of The Endless. On est dans l’espace, dans un donjon de l’espace plus précisément, à un ou plusieurs joueur(s), et nous devons combattre des hordes d’ennemis pour pouvoir s’échapper avec notre Crystal. Exactement comme Dungeon of The Endless. Mais ne vous y trompez pas, Endless Dungeon sait se démarquer et a sa propre personnalité.

En effet, même si le principe est le même, le jeu a l’air d’être beaucoup plus travaillé. Ne serait-ce que par son trailer d’annonce, l’histoire semble beaucoup plus développée, avec des graphismes s’éloignant complètement du pixel-art du jeu de base. La caméra se rapproche beaucoup plus d’Hades, en termes de perspectives, et est en prise de vue haute. Le jeu a l’air aussi beaucoup plus dynamique. On quitte complètement le gameplay par phase stratégique, où on devait gérer toutes les ressources que nous proposait Dungeon of The Endless, et on en arrive à un gameplay en temps réel, qui ravira sûrement ceux qui préfèrent ce genre de dynamique.

Clairement, pour les fans de Rogue-lite, le jeu a l’air de vraiment valoir le coup, surtout entre amis, ce dernier point étant vraiment important. Aucune date de sortie annoncée, mais on aura sûrement plus de nouvelles dans les prochains mois !